Lightning zostaje - iPhone 12 bez portu USB Typu C

Apple jest jedną z niewielu firm, które nadal sztywno trzymają się własnych rozwiązań. Przez wiele lat urządzenia mobile z Cupertino posiadały złącze 30 pinowe, które w 2012 roku zostało wymienione na o wiele nowocześniejszy, obustronny port Lightning. Niestety czas płynie nieubłaganie, a złącze Lightning w chwili obecnej nie pozwala na przesyłanie plików z wykorzystaniem standardu USB 3.0, o Thunderbolt 3 nie wspominając.

Apple od premiery iPhone'a 6s w 2015 roku stosuje w swoich urządzeniach mobilnych szybkie pamięci wykorzystujące protokół NVMe. Niestety ich posiadacze nie skopiują szybko plików na komputer ze względu na ograniczenie przepustowości transferu danych.

Dodatkowo nietypowe złącze do ładowania bardzo nie podoba się Radzie Europejskiej, która wszczęła już pierwsze kroki legislacyjne, która mają na celu utworzenie jednolitego standardu ładowania urządzeń mobilnych. Oczywiście mowa o porcie USB Typu C, który obecnie dostępny jest w prawie każdym nowym smartfonie z Androidem.

Apple nie zamierza jednak się podporządkowywać, a najnowszy iPhone 12 zadebiutuje ze złączem Lightning na pokładzie.

Informacja ta została potwierdzona ostatnio przez @choco-bit za pośrednictwem Twitter'a. Po raz kolejny w sieci pojawiają się informacje, że Apple nigdy nie zaprezentuje iPhone'a z portem USB Typu C, który z powodzeniem stosowany jest laptopach z rodziny MacBook. Okazuje się, że Apple zamierza obejść proces legislacyjny Unii Europejskiej i zaprezentuje w 2021 roku iPhone'a bez żadnego portu.

To nie do końca prawda, ponieważ @choco_bit donosi, że Apple zamierza zaimplementować w nadchodzącym iPhone'ie port Smart Connector znany z iPad'ów, ale rozwiązanie to nie pozwoli na ładowanie urządzenia.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning ????????



Oh well, at least smart connector on 13 series