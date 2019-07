Ligi rankingowe w Apex Legends

Apex to dynamiczna gra, której opanowanie na najwyższym poziomie wymaga czasu i trudu. Ligi rankingowe powinny być miejscem, gdzie ambitni gracze (albo tacy, którzy tak o sobie myślą) będą mogli udowodnić swoje umiejętności i zdobyć uznanie za włożony wysiłek.

Spis treści

Apex Legends - ligi rankingowe: cel

Ligi rankingowe mają dać powiew świeżości w Apex Legends, dzięki czemu gra powinna stać się dla ciekawsza. Ich cele to:

Nagradzanie ambitnych graczy za czas, który poświęcają Apex Legends. Będzie to zrobione poprzez drabinkę rankingową, pokazującą, jak wypadasz w porównaniu z innymi zawodnikami. Oprócz tego będą nagrody uzależnione od osiągniętej na koniec sezonu rangi.

Zapewnienie uczciwej rywalizacji poprzez matchmaking oparty na umiejętnościach graczy. Nikt nie powinien uważać się za najlepszego gracza, jeżeli ciągle pokonuje „noobów” w Mieście czaszek, dlatego matchmaking w ligach rankingowych pozwoli stanąć naprzeciw siebie graczom o podobnych umiejętnościach. Nie zawsze będziesz walczyć przeciwko graczom na identycznym poziomie (srebrni mogą na przykład walczyć ze złotymi), ale dobrani zostaną jak najlepiej, biorąc pod uwagę region i porę dnia.

Miejsce na szczycie drabinki dla najlepszych graczy pozwoli stworzyć metę „najlepszych zdolności” bez wymuszania konkretnego stylu gry. Nagradzana będzie pozycja meczowa oraz liczba zabójstw (z konkretnymi limitami). W końcu zawodnicy wspierający i strategiczni nie powinni być nagradzani słabiej tylko dlatego, że nie zaliczyli 15 zabójstw podczas gry. Punktowanie ma być sprawiedliwe i skupiać się przede wszystkim na wygranych.

Stworzenie odpowiedniej metody oceny umiejętności w Apex Legends zacznie się od systemu rankingowego bazującego na punktacji (dokładniej omówionej niżej, w sekcji Punktacja), ale nie będzie tak zawsze. Będziemy się przyglądać graczom z rankingu, aby wiedzieć, dlaczego odnoszą sukcesy, jacy gracze pną się po drabince najszybciej oraz jak sprawuje się meta oparta na najlepszych zdolnościach. Celem jest zbieranie danych od samego początku lig rankingowych, a z czasem także dostosowanie systemu. Gracze powinni się spodziewać cosezonowych miękkich resetów, po których ich pozycja nieco spadnie przed nowym sezonem, a także zmian w systemie punktacji, matchmakingu oraz w całej formie rankingowej na przestrzeni kolejnych sezonów.

Apex Legends - ligi rankingowe: jak działają?

Ligi rankingowe prowadzone będą w okresach zwanych „seriami”. Pierwsza z nich potrwa cały sezon 2. (od lipca do września). Przyszłe serie rankingowe mogą nie iść równolegle z większymi sezonami Apex, ponieważ gracze mogą potrzebować więcej czasu, aby określić swój prawdziwy poziom umiejętności. O czasie trwania serii porozmawiamy bliżej końca sezonu 2.

Ligi rankingowe wprowadzają 6 rang rywalizacji: brązową, srebrną, złotą, platynową, diamentową oraz Łowcę Apex. Wszystkie rangi z wyjątkiem Łowcy Apex dzielą się na 4 dywizje: przykładowo: złota IV, złota III, złota II i najwyższa spośród nich – złota I. Wszyscy gracze wraz ze startem lig rankingowych zaczną od rangi brązowej IV. Kolejne serie powinny uwzględniać pozycję z poprzedniej serii.

Apex Legends - ligi rankingowe: punktacja

Gracze pną się po drabince dzięki systemowi punktacji. Jest on przejrzysty, dlatego każdy może się skupić na tym, co pozwoli mu awansować. Wyniki bazują na punktach rankingowych (PR), w związku z czym podczas trwania sezonu można awansować lub spadać w rankingu. Udział w każdym meczu rankingowym będzie kosztował liczbę PR zależną od twojej rangi:

brązowe mecze są darmowe

srebrne mecze kosztują 1 PR

złote mecze kosztują 2 PR

platynowe mecze kosztują 3 PR

diamentowe mecze kosztują 4 PR

mecze Łowców Apex kosztują 5 PR

W trakcie rozgrywki zdobywa się PR w zależności od osiągnięć. Zabójstwo zapewnia 1 PR, maksymalnie do 5 PR na mecz. Ukończenie rywalizacji w czołowej 10 warte jest 2 PR, w czołowej 5 – 4 PR, czołowa 3 zgarnie 7 PR, zaś zwycięzca – 12 PR. Punkty przyznawane są za najwyższy przedział, dlatego jeśli ukończy się mecz w czołowej 5, nie dostanie w sumie 6 PR za najlepszą 5 i najlepszą 10. Oznacza to, że maksymalnie można zdobyć 17 PR za mecz, bez uwzględniania opłaty wstępnej.

Apex Legends - ligi rankingowe: gra ze znajomymi

Ligi rankingowe wymagają od gracza minimum 10. poziomu. Jeśli oczekujesz na grę w lobby ze znajomymi, system wyszuka rozgrywki dla gracza o najwyższej randze w lobby, lecz każdy gracz zapłaci według swojej indywidualnej rangi. Dzięki temu wyżej notowani gracze nie będą ciągnąć w górę niżej notowanych znajomych. Jeśli jako gracz o randze brązowej III jesteś w kolejce ze znajomym o randze diamentowej II, przygotuj się na ciężki mecz!

Od udostępnienia lig rankingowych wszyscy zaczną z rangą brązową, zaś od wyników każdego zależy, czy będzie szedł w górę, czy też w dół. Obecnie nie ma systemu degradacji w przypadku spadku w obrębie danej rangi, dlatego jeśli awansujesz do platynowej IV, niezależnie od liczby porażek nie wrócisz do złotej I – daną serię na pewno zakończysz w randze platynowej. Degradacja jest jednak możliwa między poszczególnymi dywizjami, dlatego jeśli podczas gry w randze złotej II twój dorobek punktowy spadnie poniżej 380 PR, wrócisz do złotej III. (System ten może ulec zmianie po zebraniu przez nas danych z pierwszej serii.) Im jesteś wyżej, tym trudniejsze czekają cię mecze, dlatego wielu graczy pozna swój prawdziwy poziom.

Apex Legends - ligi rankingowe: nagrody

Koniec końców najlepszą nagrodą w systemie rankingowym jest uznanie twoich umiejętności oraz osiągnięta ranga. Jednocześnie wydawca chce także nagrodzić tych, którzy poświęcają swój czas i rywalizują w ramach drabinki. Będzie przyznawać odznaki rankingowe serii 1. każdemu graczowi, w zależności od osiągniętej rangi na koniec serii. Pracuje także nad innymi nagrodami, które pozwolą ci obnosić się ze swoimi osiągnięciami. Więcej szczegółów na temat pozostałych nagród zostanie podanych w trakcie trwania sezonu 2.

Apex Legends - ligi rankingowe: rzuty karne

Mecze rankingowe to starcia o dużą stawkę i konkretne nagrody. Dlatego oczekuje się, że zawodnicy biorący w nich udział wykażą się dużo większym zaangażowaniem w trakcie meczów, nawet jeśli niekoniecznie wszystko będzie szło po ich myśli. Gracze, którzy opuszczają swoich towarzyszy, otrzymają karę do matchmakingu zarówno w rozgrywkach zwykłych, jak i rankingowych. Uniemożliwi im ona dołączenie do meczów przez czas adekwatny do częstotliwości, z jaką opuszczali mecze rankingowe. Przez opuszczenie rozumiemy wyjście z gry przed zakończeniem meczu, w tym podczas wyboru postaci, kiedy jeszcze żyjesz oraz gdy nie żyjesz, lecz członkowie twojej drużyny nadal mogą cię odrodzić. Czas kary zaczyna się od 5 minut, jednak kolejne przypadki opuszczania meczów mogą go wydłużyć aż do tygodnia.

Podobnie jak w kolejce elity, tak i w meczach rankingowych dostępne będzie odpuszczenie przegranej. Odpuszczenie przegranej oznacza wyzerowanie potencjalnie straconych PR w danym meczu. Przykładowo, jeśli w meczu diamentowym zajmiesz ostanie miejsce, lecz zanotujesz dwa zabójstwa, twój stan punktowy spadłby o 2 PR (-4 za koszt udziału, +2 za zabójstwa, co razem daje wynik -2). Odpuszczenie przegranej sprawi, że wynik ten będzie wynosił 0. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdyby za twój występ musiały zostać odjęte PR – jeśli w opisanym przypadku zaliczysz pięć zabójstw i odpuszczenie przegranej, twój wynik punktowy będzie wynosił +1. Na odpuszczenie przegranej mogą liczyć gracze, których towarzysze opuszczą grę, ewentualnie jeśli uznamy, że nie ponosisz odpowiedzialności za opuszczenie gry (np. wskutek błędu klienta). Na początku serii wydawca będzie nieco bardziej pobłażliwy, jednak zarazem uważnie się przyglądać zachowaniu graczy. Jeśli stwierdzi, że odpuszczenie przegranej jest nadużywane, podejdzie do tej kwestii ze stanowczością.