Limbo dostępne za darmo w Epic Games Store!

Cyfrowy sklep Epic Games Store nie zwalnia tempa i właśnie udostępnił za darmo grę Limbo, to jednak nie koniec zapowiedzianych na lipiec atrakcji.

Włodarze sklepu Epic Games Store postanowili nieco podkręcić tempo wydawania darmowych gier. Zaledwie tydzień temu otrzymaliśmy znakomite rpg akcji - Torchlight, a już dzisiaj dzisiaj dostępne do pobrania jest Limbo.

Limbo to wyjątkowa produkcja niewielkiego studia Playdead, która pierwotnie zadebiutowała w 2010 roku, od tamtej pory gra zdążyła trafić na niemal każdą wiodącą platformę przy okazji zgarniając wiele nagród i pochlebnych opinii. Limbo to klimatyczna gra platformowo-logiczna, w której musimy pomóc małemu chłopcu odnaleźć jego siostrę. Problem w tym, że ta zaginęła w koszmarnej, tytułowej krainie - Limbo. Grę wyróżniają: monochromatyczna oprawa graficzna, znakomita horrorowa atmosfera oraz wyjątkowo udane zagadki logiczne.

Limbo będzie dostępne za darmo w Epic Games Store przez tydzień, do 25 lipca. To jednak nie koniec dobrych wieści od sklepu cyfrowego Epica. Już dzisiaj ujawniono, że za tydzień, całkowicie za darmo, otrzymamy dwie kolejne znakomite produkcje! Będą to Moonlighter od Digital Sun oraz wielokrotnie nagradzane This War of Mine od polskiego studia 11 bit studios.

Sklep Epic Games Store za wszelką cenę stara się zjednać sobie PC-towych graczy i trzeba przyznać, że obrał do tego bardzo dobrą strategię. Oby tak dalej.

