Limit na prąd. Sprawdź, czy otrzymasz dodatek elektryczny

W 2023 roku obowiązywać będzie zamrożenie cen prądu na poziomie tych z 2022 roku. Ustawa przewiduje też inne udogodnienia dla odbiorców energii elektrycznej.

Trudna sytuacja na rynku energii elektrycznej zmusza rządzących do szukania sposobów na złagodzenie skutków rosnących cen. Jednym z nich mają być przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Według Kancelarii Prezydenta RP nowe regulacje mają "uruchomić instrumenty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewnić im ceny energii elektrycznej na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków".

W nowej ustawie zawarto między innymi przepisy:

o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku na poziomie tych z 2022 roku;

o upustach od sprzedawców energii elektrycznej;

o dodatku elektrycznym z gminy.

Zamrożenie cen prądu według limitów jego zużycia

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku ma polegać na ich ograniczeniu do poziomu z roku 2022, jednak tylko dla osób, u których zużycie energii elektrycznej nie przekroczy pewnych poziomów, czyli:

2 MWh rocznie w przypadku gospodarstwa domowego;

2,6 MWh w przypadku gospodarstwa domowego z osobą z niepełnosprawnościami;

3 MWh dla rodzin z Kartą Dużej rodziny i rolników.

Gdy odbiorcy przekroczą powyższe limity, zapłacą za prąd według stawek z 2023 roku.

Oszczędzasz prąd? Dostaniesz bonus

Sprzedawcy energii elektrycznej będą zobowiązani przepisami ustawy do udzielania upustów odbiorcom, którzy zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia roku 2023 w porównaniu do analogicznego okresu w latach 2021-2022. Bonus zostanie przyznany w rachunku za prąd za rok 2024.

Kto otrzyma dodatek elektryczny do ogrzewania?

Dodatek do ogrzewania otrzymają osoby, które swoje gospodarstwa domowe ogrzewają głównie energią elektryczną i podali to źródło podczas tworzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków przed 11 sierpnia 2022 roku lub później, ale tylko w przypadku, gdy elektryczne źródło ogrzewania zgłoszono do ewidencji po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny wypłaci gmina w wysokości 1000 zł rocznie. W przypadku gospodarstw domowych o zużyciu prądu powyżej 5 MWh rocznie wyniesie on 1500 zł.

Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej została podpisana w zeszłym tygodniu przez prezydenta Andrzeja Dudę i wejdzie w życie w najbliższych dniach.