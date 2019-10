Limitowane edycje iPhone'a 11 Pro Max ze złota kosztują krocie

Myśleliśmy, że iPhone 11 Pro Max to drogi smartfon. Podstawowa wersja w porównaniu z edycją wykonaną ze złota jest okazją.

Firma Caviar, która słynie z luksusowych przeróbek iPhone'a i produkcji bardzo drogich akcesorów wprowadziła na rynek nowe wersje limitowane najnowszego smartfona z Cupertino. Mowa o modeli iPhone 11 Pro Max, który w podstawowej 64 GB konfiguracji kosztuje 5699 zł. Ta cena nie robi jednak żadnego wrażenia, jeżeli zestawimy ją z kwotą, jaką trzeba posiadać, aby nabyć limitowaną wersję tego urządzenia.

Źródło: caviar

Caviar wprowadza do oferty cztery modele stworzone w oparciu o iPhone'a 11 Pro oraz 11 Pro Max. Motywem przewodnim jest układ słoneczny.

Rosjanie znani są z przepychu i luksusu. Za produkcją najnowszych modeli iPhone'a ze złota stoi więc rosyjska firma, która już wcześniej produkowała specjalne wydania iPhone'a wykonane ze skóry, tytanu oraz złota. Cztery najnowsze modele wykorzystują ostatni surowiec i należą do kolekcji Discovery. Topowy model Solarius ozdobiony jest złotem o wadze pół kilograma i co najmniej 137 diamentami.

Caviar Discovery Solarius zbudowany w oparciu o iPhone'a 11 Pro lub Pro Max to naprawdę cieżki smartfon. Plecki są bogato zdobione zółtym złotem, które symbolizuje słońce. Firma dumnie informuje, że jest to jedyny model smartfonu na świecie, do którego produkcji użyto 500 gramów złota.

Złoto to nie jedyna cecha charakterystyczna urządzenia. Na pleckach umieszczono również zegarek Tourbilon, który symbolizować ma życie wieczne. Całość umieszczona jest na korpusie iPhone'a 11 Pro lub Pro Max w zależności od wybranej konfiguracji oraz ozdobiona diamentami.

Cena zaczyna się od 70300 dolarów za podstawowy 64 GB model wykonany w oparciu o iPhone'a 11 Pro. Konfiguracja z 512 GB pamięci masowej jest jedynie 800 dolarów droższa. Ceny iPhone'a 11 Pro Max zaczynają się od 70770 dolarów za konfigurację z 64 GB pamięci i końcą na 71470 dolarów za wersję z 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Rosjanie doskonale wiedzą, że wśród oligarchów znajdą się chętni na tak drogie urządzenie, ale upatrują również klienteli wśród gwiazd i nieco mniej zamoznych przedsiębiorców. Dla nich przygotowano specjalne edycje Caviar iPhone 11 Pro Luna Edition, Caviar iPhone 11 Pro Terra Edition oraz Caviar iPhone 11 Pro Mars Edition. Ceny tych urządzeń wachają się od 8000 do niecałych 9000 dolarów. W porównaniu do Caviar Discovery Solarius to okazja, która może się szybko nie powtórzyć.

Źródło: caviar

Źródło: LetsGoDigital