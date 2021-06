LinkedIn zhakowane! 93% użytkowników zagrożonych

Ponad 700 milionów informacji użytkowników zostało przejętych i wystawionych na sprzedaż przez hakera.

Dzisiaj odkryto, że LinkedIn został zaatakowany 22 czerwca przez jednego z hakerów. Według doniesień naruszono i wystawiono na sprzedaż aż 700 milionów informacji użytkowników. Przypomnijmy, że w kwietniu na forum hakerskim udostępniono ponad 500 milionów informacji użytkowników portalu.

Serwis RestorePrivacy poinformował o popularnym hakerze, który wykradł prywatne informacje użytkowników serwisu i zareklamował ich sprzedaż. Opublikował nawet próbkę danych miliona osób. RestorePrivacy odkrył, że zostały ujawnione następujące informacje:

Adresy e-mail

Pełne nazwy

Numery telefoniczne

Adresy

Zapisy geolokalizacji

Nazwa użytkownika i adres URL profilu LinkedIn

Doświadczenia osobiste i zawodowe

Płeć

Inne konta w mediach społecznościowych i nazwy użytkowników

Haker twierdzi, że skradziona baza danych zawiera dane osobowe 700 milionów użytkowników LinkedIn, które zostały pozyskane przez exploit do interfejsu API LinkedIn. Sam portal ma ok. 756 milionów użytkowników, co oznaczałoby, że ​​93% z nich mogło paść ofiarą cyberataku. To jedno z największych naruszeń systemu.

RestorePrivacy poinformowało, że skradzione dane są autentyczne i pochodzą od prawdziwych użytkowników. LinkedIn nie skomentowało jeszcze sytuacji.

Źródło: pocketnow.com