Linksys prezentuje swój pierwszy ruter Wi-fi 6e

Linksys AXE8400 Wi-Fi 6E System jest przeznaczony do inteligentnych domów oraz cechuje go kompatybilność z produktami z rodziny Linksys Intelligent Mesh.

Belkin stworzył swój pierwszy ruter Wi-fi 6e jako produkt zarówno dla graczy, jak i obsługi inteligentnych urządzeń. Zawarto w nim nową wersję technologii wykrywania ruchu, Linksys Aware, a przepustowość ma umożliwiać streaming w rozdzielczości 8K. Ruter ten jest trójpasmowy, podobnie jak Nighthawk RAXE500 Netgear, co oznacza, że obsługuje niezależnie od siebie trzy pasma w zakresie od 2 do 6 GHz. Technologia mesh jest stosowana do objęcia zasięgiem obszaru niemal 280 metrów kwadratowych.

Linksys AXE8400 Wi-Fi 6E System ma pojawić się w sprzedaży na przełomie wiosny i lata bieżącego roku. W jego obudowie znajduje się port WAN 5 Gbps, jeden port USB 3.0 oraz cztery gigabitowe wejścia LAN. W firmware zawarto mechanizmy wykrywania innych stacjonarnych urządzeń Wi-fi, jak głośniki, termostaty czy żarówki. W połączeniu z wykrywaniem ruchu umożliwia to automatyczne włączanie danych urządzeń oraz ewentualne wszczynanie alarmów, jeśli ruchu na obszarze nie powinno być. Dlatego ruter posłużyć może jako element domowego monitoringu. Linksys Aware może także wykrywać incydenty - na przykład gdy ktoś upadnie. To bardzo praktyczne rozwiązanie w domach, gdzie znajdują się osoby starsze - są pod kontrolą bez naruszania prywatności, czyli nie jest potrzebne używanie kamer do sprawdzania ich kondycji.

Koszt rutera nie będzie niski - Belkin podaje, że jego sugerowana cena to 450 dolarów (czyli ok. 1670 złotych), tańszy będzie dwupak - 850 dolarów, ma być także sprzedawany trójpak ruterów za 1200 dolarów.