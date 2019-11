Linuxowe sterowniki potwierdzają obecność nowych układów Radeon

Najnowsze sterowniki do Linux'a informują o nadchodzących kartach graficznych od AMD. W planach konstrukcje budżetowe oraz modele z najwyższej półki.

AMD na dobre wróciło do gry, a Intel może czuć się zagrożony. Rok 2019 jest dla czerwonych jednym z najlepszy od wielu lat. Na początku zaprezentowano nowe procesory Ryzen, które nie odstają wydajnością od układów Core Intel'a, później pokazano świetne karty RX 5700 i RX 5700 XT z zupełnie nową architekturą, a na koniec z procesorów AMD po raz pierwszy skorzystał Microsoft. Dla AMD to wciąż za mało. Firma planuje wprowadzenie do sprzedaży aż dziewięć nowych wariantów kart graficznych z różnych segmentów cenowych.

Źródło: PCWorld.com

Zaczynamy od najtańszych, budżetowych konstrukcji. Wszystko wskazuje na to, że AMD ma w zanadrzu pięć procesorów graficznych Navi 14. Sterowniki wymieniają układy takie, jak Navi 14 XT, XTM, XL, XLM i XTX. Pierwsze dwa to zapowiedziane już układy 5500 oraz 5500 M (wersja mobilna przeznaczona do laptopów i komputerów AiO). Nazwy kodowe informują, że kolejne dwie wersje to tańszy od 5500 układ i jego wersja mobilna. Procesory najprawdopodobniej otrzymają nazwę handlową 5300. Układ tego typu można było już zobaczyć w niezaprezentowanym komputerze od HP.

W przypadku serii 5700, nazwa kodowa XTX oznacza podkręconą wersję karty z serii 50th Anniversary Edition. Na ten układ przyjdzie nam jeszcze poczekać.

W sterownikach dla systemu operacyjnego Linux odkryto wiele liczb, które były zgodne z zegarami bazowymi dla kart graficznych 5500 oraz 5500 M, więc można domniemać, że pozostałe liczby odnoszą się do taktowania nowych zegarów. Wszystko wskazuje na to, że budżetowe modele będą miały mniejszą ilość rdzeni, niż modele z serii 5500.

W jednej z części kodu AMD odnosi się do kart Navi 22 i Navi 23, o których plotki krążą od wielu tygodni. Wszystkie dotychczas uzyskane informacje wskazują, że są to sztandarowe karty AMD, o których mówiła prezes Lisa Su. Według niej są one opracowywane od sierpnia ubiegłego roku. Liczba 2 w kodzie oznacza, że są to pierwsze układy wykorzystujące architekturę RDNA 2.0. Jeżeli plotki okażą się prawdziwe to zobaczymy bardzo ciekawe karty graficzne. Niestety nie ma żadnych dowodów, że są one prawdziwe. Nie znamy także przewidywanej daty premiery nowych układów graficznych.

Na sam koniec jeszcze kilka informacji o układach graficznych Navi 12, Navi 21 oraz towarzyszącym im wersjach Lite. Pojawiły się one w dwóch wersjach sterowników dla Linux'a. Dodatkowo obecność tych układów potwierdzona została przypadkowo na stronie Narodowej Agencji Badań Radiowych, która potwierdziła istnienie Navi 21.

Źródło: techspot