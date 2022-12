Lista 10 trafionych prezentów gwiazdkowych, które w Action kupisz do stówki! [21.12.2022]

Już w przyszłym tygodniu Gwiazdka, a ty wciąż nie wiesz, co kupić bliskim? Znam te dylematy! Dlatego przygotowałam listę uniwersalnych prezentów, które w Action kosztują nie więcej niż 100 zł. Śmiało, zainspiruj się!

Co roku ten sam problem – co kupić bliskim pod choinkę? Największą trudnością jest wybór czegoś odpowiedniego, co naprawdę ucieszy obdarowywanego i nie stanie się tylko niepotrzebnym gratem, kurzącym się gdzieś na zapomnianej półce. Jednak są takie gadżety, które z pewnością przydadzą się praktycznie każdemu, niezależnie od wieku i zainteresowań. Co wytypowałam i które produkty z Action za nie więcej niż 100 zł powinny znaleźć się na liście 10 trafionych prezentów gwiazdkowych? Pełna lista poniżej!

Action: 10 trafionych prezentów gwiazdkowych do stówki

1. Bezprzewodowe słuchawki douszne PRO Solix

Przy ich pomocy można nie tylko słuchać muzyki (choć jest to jak najbardziej wskazane), ale i prowadzić długie rozmowy biznesowe lub towarzyskie.

Zobacz również:

Obsługa dotykowa

25 godzin odtwarzania, z etui ładującym

Możliwość sterowania głosem

Cena: 39,95 zł

2. Ładowarka powerbank Re-load

Ten produkt doceni każdy, komu telefon choć raz rozładował się w najmniej oczekiwanym momencie.

Z 2 portami USB i portem USB-C

Z kablem do ładowania

Idealny format, który możesz wszędzie zabrać ze sobą

Cena: 34,90 zł

3. Głośnik odporny na zachlapania Roseland

Coś dla melomanów lub osób, które bez grającego w tle radia nie ruszają się na krok.

12 godzin odtwarzania (przy 50% głośności)

Ochrona IPX5 (odporny na zachlapanie)

Ładowanie w ciągu 3 godzin

Cena: 59,95 zł

4. Bambusowa płyta do pieczenia Tristar

Niezawodny sposób na to, by obdarowany mógł odtąd zaskakiwać swoich gości nietypowym poczęstunkiem.

Elektryczna płyta do pieczenia ze stylową obudową z bambusa

Sprawi, że spotkanie z przyjaciółmi dodatkowo będzie przyjemne

Ze znakiem jakości GS

Cena: 99,95 zł

5.Budzik cyfrowy i bezprzewodowa ładowarka Maxxter

Połączenie budzika i ładowarki indukcyjnej to doskonały pomysł. Ucieszy każdego, kto ceni sobie wygodę i lubi mieć wszystko pod ręką.

Dzięki funkcji podwójnego alarmu można ustawić kilka budzików

Cyfrowy ekran LCD z różnymi opcjami wyświetlania

Nowoczesne wzornictwo w różnych kolorach

Cena: 44,95 zł

6. Dyfuzor zapachowy z podświetleniem

Unoszący się w domu piękny zapach i odpowiedni poziom nawilżenia powietrza – oto, co oferuje ten sprytny gadżet.

Nadaje się także jako nawilżacz powietrza

Dostępny w kilku kolorach

Cena: 29,95 zł

7. Nośnik USB SanDisk Ultra Shift

Pomieści ważne dokumenty, zdjęcia, prezentację na jutrzejsze zajęcia i wiele innych istotnych spraw!

USB 3.0, co oznacza dużą szybkość

Odczyt do 100 MB/s

Kompaktowy i wąski kształt

Cena: 37,95 zł

8. Grill kontaktowy Tristar

To funkcjonalne urządzenie świetnie nada się do przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków oraz efektownych przekąsek.

Z powłoką nieprzywierającą

Wskazówka: rozłóż go o 180° i użyj na przykład podczas imprezy

Cena: 74,95 zł

9. Ceramiczny termowentylator

Zapowiada się długa i mroźna zima. Każdemu przyda się poręczne, niewielkie dodatkowe źródło ciepła.

Z regulowanym termostatem

Z 2 poziomami ciepła

Do wyboru wariant biały lub czarny

Cena: 89 zł

10. Zestaw raclette i gourmet

Pyszne i nieskomplikowane przekąski? Efektowne spotkanie rodzinne lub towarzyskie nie może się odbyć bez tego sprzętu!

Z nieprzywierającą powłoką

Powierzchnia grilla: 30 cm średnicy

6 patelni i drewniane szpatułki

Cena: 79,95 zł

