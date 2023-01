Lista funkcji Galaxy S23+, których brakuje w Galaxy S23

Linia Galaxy S23 składa się z trzech modeli: Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. W tym roku wszystkie trzy modele są bliższe niż kiedykolwiek w parytecie funkcji. Jednak nadal istnieją pewne różnice między Galaxy S23 a Galaxy S23+, a nowy przeciek ujawnił te niepodobieństwa.

Według tipstera @chunvn8888, najtańsza wersja Galaxy S23, która ma 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej, wykorzystuje układ pamięci masowej UFS 3.1 zamiast układu UFS 4.0 stosowanego we wszystkich innych wariantach w linii Galaxy S23. UFS 3.1 ma o połowę mniejszą prędkość odczytu i zapisu w porównaniu do UFS 4.0, co oznacza, że 256 GB wersja Galaxy S23 będzie szybsza niż 128 GB w uruchamianiu systemu, instalowaniu i otwieraniu aplikacji oraz kilku innych zadaniach.

Raport twierdzi również, że Galaxy S23 posiada Wi-Fi 6E, a nie Wi-Fi 7, które jest obecne w Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Teoretycznie Wi-Fi 7 ma 4,8x większą przepustowość niż Wi-Fi 6E, mimo że oba mają dostęp do pasm częstotliwości radiowych 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Jak dobrze przekłada się to na rzeczywiste użytkowanie zależy od wielu czynników. Ponadto, aby doświadczyć prędkości Wi-Fi 7, musisz mieć router Wi-Fi 7.

Poprzedni raport twierdził także, że w Galaxy S23 brakuje UWB, które jest obecne w Galaxy S23+. UWB oferuje kierunkowość do telefonów i może być używany do blokowania / odblokowania samochodów i inteligentnych zamków domowych lub zlokalizować utracone przedmioty za pomocą kompatybilnych trackerów lokalizacji.

Galaxy S23 podobno posiada również nieco grubsze ramki wokół ekranu i ma mniej zaawansowany silnik wibracyjny dla powiadomień. Smartfon z wyższej półki posiada także 25 W szybkie ładowanie przewodowe zamiast 45 W szybkiego ładowania, które dostępne jest w Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Oczywiście, Galaxy S23 jest mniejszy (ma mniejszy 6,1-calowy ekran) i ma mniejszą baterię (3,900 mAh).

