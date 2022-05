Lista gier z PS Plus na czerwiec wyciekła. Jeśli jest prawdziwa to odnowię subskrypcję

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące czerwcowej oferty PS Plus. Szykuje się bardzo mocna oferta.

W ostatnich miesiącach zdążyliśmy się przyzwyczaić już do tego, że lista gier, które mają znaleźć się w ofercie PS Plus wycieka na kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem. Podobnie jest i tym razem. Pierwsze informacje pojawiły się w hiszpańskim serwisie Areajugones. Co więcej, sytuację skomentował także Shpeshal Nick, współzałożyciel Xbox Era, który potwierdził, że słyszał podobne plotki. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, to czerwiec będzie bardzo mocnym miesiącem w PS Plus.

Lista gier wygląda następująco:

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Pewnie wiele osób posiadających PS4 lub PS5 nordyckie przygody Kratosa ma już za sobą, jednak jest to jedna z tych gier, do których można wielokrotnie wracać. Mimo platyny na swoim koncie bardzo chętnie kolejny raz wszedłbym do tego wspaniałego świata, aby chłonąć wspaniałą opowieść stworzoną przez Sony i jeszcze raz rozprawić się z Walkiriami. Tym bardziej, że kolejna część, czyli God of War: Ragnarok majaczy już na horyzoncie.

Należy przy tym podkreślić, że jest to nieoficjalna lista i należy ją brać z przymrużeniem oka. Sony w środę ogłosi pełne zestawienie gier. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni i ponownie będziemy mogli zagrać w God of War, wejść do świata Naruto bądź przeżyć bajkową przygodę z postaciami z Nickelodeon.

