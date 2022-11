Lista krajów z najlepszym prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Polska daleko w tyle...

Okazuje się, że legendarna szwajcarska skuteczność nie dotyczy tylko zegarków i rozkładów jazdy pociągów - dotyczy również opieki zdrowotnej.

Jak możemy wyczytać z raportu FREOPP, pięć krajów z powszechnym prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym - Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Irlandia i Izrael - zajmują czołowe miejsca w rankingu na rok 2021. W 2021 roku, podobnie jak w 2020 roku, Szwajcaria znalazła się na szczycie Światowego Indeksu Innowacji w Ochronie Zdrowia FREOPP, zajmując wysokie pozycje we wszystkich czterech wymiarach:

jakości,

wyboru,

nauki i technologii

oraz stabilności fiskalnej.

W tym samym roku sześć krajów uzyskało ocenę ogólną Excellent: Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Irlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. Szwajcaria zajęła pierwsze miejsce pod względem jakości. Holandia zajęła pierwsze miejsce pod względem wyboru. Stany Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce w kategorii Nauka i Technologia, podczas gdy Czechy uplasowały się najwyżej w kategorii Zrównoważenie fiskalne.

Niestety jednak, cztery kraje otrzymały słabą ocenę ogólną: Włochy, Słowacja, Japonia i Polska. Polska zajęła ostatnie miejsce pod względem jakości oraz nauki i technologii, natomiast Finlandia, kraj stosujący system jednopłatkowy, uplasowała się na ostatnim miejscu pod względem wyboru. Japonia, która ma najwyższy stosunek długu do PKB w uprzemysłowionym świecie, zajęła ostatnie miejsce pod względem stabilności fiskalnej.

Nie wszystko stracone, gdyż studenci z Politechniki Warszawskiej świętują sukces

Wszystko dzięki wyjątkowemu projektowi, który opracowali. Nagrodą jest kwota 162 tys. zł, którą młodzi naukowcy mogą przeznaczyć na dalszy rozwój i doskonalenie swojego konceptu. Studenci wymyślili bowiem wyjątkowy inteligentny opatrunek. SmartHEAL, bo taką nazwę otrzymał ten niebanalny projekt, wskazuje poziom pH rany bez konieczności odklejenia go. Jest to kluczowa dla lekarzy oraz samych pacjentów informacja, bowiem mówi o tym, jak goi się dane miejsce. W ten sposób łatwiej uniknąć infekcji. To ważne, gdyż okazuje się, że aż 20 milionów ludzi na całym świecie boryka się z problemem przewlekłych ran. Szczególnie narażeni są seniorzy – aż 28% pacjentów po ukończeniu 70. roku życia, którzy zmagają się z ranami przewlekłymi, w wyniku związanych z nimi powikłań umiera.