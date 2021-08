Lista najlepszych deepfake'ów w internecie

Zobacz najpopularniejsze i najbardziej realistyczne przeróbki znanych osób. Niektórych z nich nie odróżnisz!

Realistyczne, choć w gruncie rzeczy fałszywe filmy typu deepfake są coraz popularniejsze. Technologia polegająca na łączeniu obrazów ludzkich twarzy przy użyciu sztucznej inteligencji pozwala praktycznie każdej osobie wcielić się w kogo tylko zechce.

Choć jest to dość niebezpieczna zabawa pozwalająca na manipulacje i przekazywanie fałszywych informacji lub zapożyczanie znanych twarzy do filmów pornograficznych, ma też swoje zalety. Oto wybrane przez nas filmiki, które rozśmieszają, szokują i zdobywają fanów na całym świecie.

1. Tom Cruise

Według ekspertów to aktualnie najbardziej realistyczny deepfake w internecie. Aktor Miles Fisher zadziwił wszystkich swoim nowym wcieleniem. Kiedy filmiki z twarzą gwiazdy Mission: Impossible trafiły do sieci, dużo osób myślało, że to prawdziwy Tom Cruise.

2. Donald Trump

Twórcy South Parku, Matt Stone i Trey Parker połączyli siły z brytyjskim komikiem Peterem Serafinowiczem, aby stworzyć serię internetowych deepfake'ów o nazwie Sassy Justice. Ich nagrania są nie tylko zabawne, ale i ukazują prawdziwe, niebezpieczne możliwości techniki zdolnej wykorzystywać twarze polityków. Wśród nich możemy posłuchać Donalda Trumpa opowiadającego dość specyficzną bajkę...

3. Home Stallone

W tym wypadku nie chodzi o żadne oszustwo czy manipulację. Sylvester Stallone jako Macaulay Culkin? Po prostu genialne.

4. Lśnienie

Oryginalna mimika Jima Carrey'a idealnie wpasowała się w twarz Jacka Nicholsona w kultowym horrorze Lśnienie. Z chęcią poszlibyśmy do kina na nową wersję.

5. The Dialysis King

Kolejny hit od Sassy Justice, którego nie trzeba komentować. Widzieliście Marka Zuckerberga w reklamie dializ?

6. Jeff Bezos i Elon Musk

Dwóch największych rywali i przedsiębiorców w końcu razem w kosmosie. W tym przypadku jako postacie pilotażowego odcinka Star Trek. Przypomnijmy, że szef Amazona wyglądał już podobnie w jednym z odcinków South Parku. Przypadek?

7. Niezwykła kampania

Londyński startup stworzył kampanię przeciwko malarii z Davidem Beckhamem mówiącym w dziewięciu językach głosami ofiar, które przeżyły. Takie zabiegi mogą zapowiadać przyszłość reklamy, w której koszty produkcji byłyby dziesięciokrotnie mniejsze.

