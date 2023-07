Lista urządzeń Galaxy, które nie otrzymają Androida 14 i One UI 6.0

Jeśli zastanawiasz się, czy twój telefon lub tablet Galaxy otrzyma Androida 14 i One UI 6.0, oto lista urządzeń, których użytkownicy będą musieli obejść się smakiem.

Bez względu na to, jak dobre może być wsparcie oprogramowania układowego firmy, żadne urządzenie nie trwa wiecznie i zawsze w końcu nadchodzi czas, kiedy przestają one otrzymywać aktualizacje systemu operacyjnego. Samsung zaktualizował swoją politykę wsparcia oprogramowania układowego z dwóch do trzech lat, a następnie podniósł poprzeczkę i zobowiązał się do wspierania niektórych urządzeń czterema głównymi aktualizacjami systemu operacyjnego.

Krótko mówiąc, seria Galaxy S21 (w tym S21 FE) i każdy kolejny flagowiec S kwalifikują się do czterech aktualizacji systemu operacyjnego. To samo dotyczy Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 i późniejszych modeli. Jeśli zastanawiasz się, czy Twój telefon lub tablet Galaxy otrzyma Androida 14 i One UI 6.0, oto lista urządzeń, które tego nie zrobią i na zawsze będą korzystać z Androida 13 i One UI 5.

Te popularne telefony i tablety Galaxy nie otrzymają One UI 6.0 (Android 14)

Android 13 będzie ostatnią dużą aktualizacją systemu operacyjnego dla następujących telefonów i tabletów Galaxy. Jeśli Twoje urządzenie korzysta z wersji systemu operacyjnego starszej niż Android 13 i nie ma go na liście, to również nie otrzyma Androida 14. Te urządzenia Samsunga nie otrzymają Androida 14 i One UI 6.0:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Samsung nie potwierdził, kiedy wyda aktualizację One UI 6.0 opartą na Androidzie 14, ale jeśli harmonogram dla Androida 13 jest jakąkolwiek wskazówką, następna duża aktualizacja systemu operacyjnego powinna zostać wprowadzona dla wybranych telefonów i tabletów Galaxy przed końcem 2023 roku. Najnowsze Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra prawdopodobnie jako pierwsze otrzymają Androida 14 i One UI 6.0, a następnie starsze flagowce z serii S oraz nadchodzące Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Składane telefony mogą być dostarczane z One UI 5.1.1.