Listopadowe poprawki już dla Galaxy S10, S20, Note 10 oraz Note 20

Najnowsze poprawki zabezpieczeń datowane na 1 listopada 2020 roku trafiły już na tegoroczne oraz zeszłoroczne flagowce Samsunga. Jakie luki łatają?

Samsung od dłuższego czasu jest wzorem w kwestii udostępniania poprawek zabezpieczeń na swoje flagowe smartfony. Nowe modele otrzymują poprawki co miesiąc, a co jakiś czas głośno jest o udostępnieniu aktualizacji dla kilkuletnich urządzeń.

Samsung Galaxy S10+ Źródło: PCWorld.com

Koreański producent poinformował, że udostępnił właśnie nowe poprawki zabezpieczeń dla Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 20.

Samsung nie udostępnił jeszcze dziennika zmian. Komunikat wskazuje jedynie, że poprawiono wydajność oraz stabilność działania urządzeń. Niestety nowe oprogramowanie układowe nie wprowadza nowej wersji nakładki One UI 3.0, ani tym bardziej Androida 11. Na to oprogramowanie poczekamy do końca listopada (w przypadku Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20).

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawień.

Źródło: 9to5google.com