LitRPG w natarciu! Wkrótce w księgarniach kolejna część „Drogi Szamana”

W zeszłym roku pojawiła się w Polsce powieść Wasilija Machanienki „Droga Szamana. Etap 1: Początek” – przedstawicielka nowego gatunku LitRPG z pogranicza fantastyki naukowej i fantasy.

LitRPG można w wielkim uproszczeniu podsumować jako nurt, w którym powstają książki-gry, ale uwaga – nie chodzi tu o gry paragrafowe, lecz o pełnoprawne powieści z intrygującą fabułą, nieszablonowymi bohaterami i wartką akcją. Jaka jest zatem różnica między nimi a klasyką literatury popularno-naukowej/fanatsy?

Otóż wydarzenia przedstawione w powieściach LitRPG rozgrywają się w świecie wyimaginowanej gry; czytelnik odkrywa go (i reguły nim rządzące) wraz z głównym bohaterem, narażając się wraz z nim na liczne niebezpieczeństwa, przeżywając zapierające dech w piersi przygody, walcząc z wrogami, zawierając sojusze i zaliczając kolejne wyzwania. W narrację wplecione są statystyki gracza, opisy przedmiotów i zadań, jak również charakterystyczne dla gier wydarzenia typu utrata życia, rozwój umiejętności, zwiększanie odporności czy walka z „bossem” pod koniec kolejnego poziomu. To niesamowite, jaką immersję w świecie wirtualnej rozrywki zapewnia literatura LitRPG! Bijąca rekordy popularności w Rosji i Stanach Zjednoczonych, również i w Polsce ma rzesze miłośników, o czym świadczą liczne zapytania o kontynuację pierwszego tomu serii „Droga Szamana”.

Droga Szamana. Etap 2: Gambit Kartosa - data premiery

Dla wszystkich wyczekujących premiery kolejnej części bestsellerowej serii Wasilija Machanienki mamy dobrą wiadomość: „Etap 2: Gambit Kartosa” pojawi się w polskich księgarniach już 13 marca.

Poznamy w niej dalsze losy Dmitrija Machana – informatyka niesprawiedliwie skazanego na osiem lat katorżniczych prac w wirtualnym świecie Barliony, gry, w której wydobywcami surowców i wytwórcami dóbr są w dużej mierze niewolniczo pracujący więźniowie, odsiadujący wyroki w świecie rzeczywistym.

Machan w pierwszym tomie osiągnął bardzo wiele – dzięki swej inteligencji, odwadze i honorowi. Teraz, kiedy ma już sporo nowych specjalizacji, kiedy jego odporność i moc nie mogą się równać z tymi z początków rozgrywki, czeka na niego mnóstwo trudnych i ryzykownych wyzwań, co dla czytelnika oznacza jeszcze ciekawszą i jeszcze bardziej intrygującą lekturę. Chęć skrócenia wyroku i jak najszybszej poprawy statystyk gracza sprawia, że Machan nie cofa się przed niczym, co z jednej strony owocuje nowymi przygodami w coraz to ciekawszych środowiskach gry, a z drugiej – narazi go na wiele niebezpieczeństw. „Droga Szamana. Etap 2: Gambit Kartosa” to powieść nie tylko dla fanów gier RPG i wirtualnych światów, ale także dla każdego miłośnika dobrego SF i fantasy z wartką akcją i nietuzinkową fabułą.

