Litości... Okazuje się, że Patch Tuesday zepsuł jedną z funkcji Windows 10

Kto najlepiej potrafi zepsuć system Windows? Oczywiście Microsoft.

Ostatni okres to dla Microsoftu niezwykle pechowy czas. Najpierw ukazała się aktualizacja dla Windows 11, która zamiast pomóc - mocno zaszkodziła. Po feralnym 22H2 przyszedł Patch Tuesday, po którym spora liczba użytkowników odkryła, że ma problem z połączeniami online. Teraz natomiast coraz więcej osób korzystających z Windows 10 zgłasza problemy z sieciowym dyskiem OneDrive.

A co konkretnie się dzieje? Występują zarówno problemy z synchronizacją plików na linii komputer-dysk i odwrotnie, a podczas korzystania z dysku może on niespodziewanie przerwać swoje działanie. Jak się okazuje, problem wywołał któryś z elementów dostarczonych w październikowym Patch Tuesday. Który? Microsoft jeszcze tego nie wie, ale już prowadzi śledztwo mające dać odpowiedź na to pytanie.

Zobacz również:

Póki co zaleca użytkownikom, u których stwierdzono ten problem, wykonanie następujących czynności:

wyloguj się ze swojego konta Microsoft OneDrive;

odlinkuj strony i foldery prowadzące synchronizację z Microsoft SharePoint oraz Microsoft Teams;

oraz Microsoft Teams; odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację OneDrive.

W skrócie: wykonaj sporo roboty, ponieważ Microsoft sknocił. Cóż, na razie nie ma innego wyjścia, ale miejmy nadzieję, że pojawi się odpowiednia łatka. Problem dotyczy wszystkich aktualnie wspieranych edycji Windows 10.

Źródło: Neowin