Little Inferno - darmowa gra niezależna do wzięcia!

Po hicie SUPERHOT czas na coś innego za darmo - tym razem będzie to gra Little Inferno.

Little Inferno oryginalnie ukazało się dawno temu - 19 listopada 2012. Grę stworzyło to samo studio, co popularny swego czasu World of Goo - Tomorrow Corporation. Szybka akcja? Nic z tego. Jest to łamigłówka, w której... palimy w kominku różne przedmioty. Opis gry na stronie Epic Games Store za dużo nie wyjaśnia. Brzmi następująco: "Dziękujemy za zakup nowego rozrywkowego kominka Little Inferno! Spalaj płonące polana, krzyczące roboty, karty kredytowe, baterie, wybuchające ryby, urządzenia atomowe i małe galaktyki". Wyjaśnię więc to bardziej przystępnie: należy umieszczać w kominku rzeczy zamawiane z katalogu wysyłkowego. Każda z nich ma inne cechy, wywołujące odmienne efekty. Im bardziej widowiskowe eksplozje - tym więcej zarabiamy pieniędzy, a za te kupujemy kolejne, bardziej zaawansowane przedmioty na opał. Nie jest to jednak palenie dla palenia - na zewnątrz temperatura coraz bardziej spada i należy dbać o utrzymanie właściwej temperatury paleniska.

Little Inferno jest dostępne za darmo do jutra, do godziny 17:00. Aby dodać grę do swojej biblioteki, należy zalogować się na swoje konto w Epic Games Store i dodać tytuł do swojej biblioteki. Znajduje się on na tej stronie. Zaletą są niewielkie wymagania sprzętowe (co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że gra wyszła 7 lat temu): procesor 1,5 GHz, 1GB RAM, 200MB miejsca na dysku twardym.