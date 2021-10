Little Things 4 - premiera kolejnego sezonu na Netflixie

Już jutro na platformie Netflix odbywa się premiera długo oczekiwanego 4 sezonu serialu "Little Things". O czym opowiada?

Serial "Little Things" to indyjski romantyczny dramat romantyczny, który z pewnością zainteresuje fanów osobistych historii. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 3 opublikowanych sezonów, a jutro (15 października) dołączy do nich 4 część. Fabuła opowiada o dwójce młodych dorosłych, którzy próbują startować z życiem we współczesnym Mumbaju. Przed nimi wyzwania zawodowe oraz... związkowe! W rolach głównych: Dhruv Sehgal oraz Mithila Palkar.

fot. Netflix

Little Things

Para dwudziestolatków próbuje odnaleźć się we współczesnym Mumbaju, pokonać zawodowe problemy i rozgryźć specyfikę nowoczesnych związków.

Obsada: Dhruv Sehgal, Mithila Palkar

Dhruv Sehgal, Mithila Palkar Gatunek: Dramat romantyczny

Dramat romantyczny Kategorie: Osobisty, Romantyczny

Osobisty, Romantyczny Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Little Things" oraz inne tytuły są dostępne na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

Zobacz również: