Live Photo od Apple kompatybilne z Twitterem

Live Photo to funkcja, która w smartfonach Apple zadebiutowała w 2015 roku i od tego czasu podobne rozwiązania pojawiły się w wielu innych, konkurencyjnych urządzeniach z Androidem. Gigant z Cupertino zaprezentował żywe zdjęcia podczas prezentacji iPhone'a 6s i 6s Plus. Od tego momentu każdy kolejny smartfon Apple posiada możliwość wykonywania zdjęć Live Photos.

Funkcja Live Photo powoduje, że iPhone robiąc zdjęcie kręci również krótki, 1,5 sekundowy filmik przed i po zrobieniu właściwej fotografii. Dzięki temu rozwiązaniu zdjęcia stają się animowane. Domyślnie funkcja ta jest aktywna na każdym iPhone'ie od modelu 6s wzwyż.

Live Photo to świetny dodatek, ale jak to w przypadku Apple bywa zaraz po udostępnieniu tej funkcji pojawiły się problemy z kompatybilnością. Live Photo są w pełni kompatybilne z wszystkimi urządzeniami od Apple, ale problem pojawia się z oprogramowaniem i usługami firm trzecich. Przykładowo Google dopiero od niedawna pozwala na odtwarzanie zdjęć w ruchu w swojej usłudze Zdjęcia Google. Również system Windows przez długi czas miał problem z tego typu fotografiami.

Do usług kompatybilnych z Live Photo dołącza właśnie Twitter. Twórcy tego portalu społecznościowego za pomocą Twitta z oficjalnego konta poinformowali, że platforma będzie wspierać Live Photos znane z iPhone'ów. Od teraz użytkownicy korzystający ze smartfonów od Apple mogę wrzucić na Twitter'a dowolne zdjęcie Live Photo jako GIF. Wybranie popularnego formatu pozwala obejrzeć zdjęcie Live Photo użytkownikom posiadającym smartfony z Androidem oraz inne urządzenia, które nie zostały wyprodukowane przez Apple.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd