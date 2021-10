Locke & Key 2 sezon - premiera już dziś na Netflixie!

Przedstawiciele platformy Netflix podzielili się zwiastunem 2 sezonu serialu "Locke and Key" ukazującym oblicze kolejnej części. Zobacz zapowiedź i datę premiery.

Locke and Key to serial łączący w sobie cechy fantasy oraz dramatu. Na dzień dzisiejszy opublikowany jest jedynie pierwszy sezon produkcji na platformie Netflix. Fabuła opowiada o rodzeństwie, które wraz z matką przenoszą się do rodzinnego domu Keyhouse. Wszystko byłoby normalne, gdyby nie to, że znajdują się tam magiczne klucze. Gdy rodzina zaczyna odkrywać tajemnice domostwa, prawda okazuje się gorsza, niż mogłoby się wydawać.

fot. Netflix

Locke & Key

Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci przeprowadzają się z matką do jego rodzinnego domu pełnego kluczy otwierających drzwi do mrocznych tajemnic.

Obsada: Darby Stanchfield, Conno Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Petrice Jones, Laysla De Oliveira, Griffin Gluck, Aaron Ashmore, Brendan Hines, Hallea Jones, Sherri Saum, Bill Heck, Genevieve Kang, Kevin Alves, Thomas Mitchell Barnet, Eric Graise, Felix Mallard, Martin Roach, Asha Bromfield, Steven Williams, Coby Bird, Jesse Camacho, Joy Tanner, Liyou Abere

Gatunek: Fantasy, Dramat

Fantasy, Dramat Kategorie: Zagmatwany, Błyskotliwy, Prześmiewczy

Zagmatwany, Błyskotliwy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 13+

Premiera 2 sezonu "Locke & Key" zaplanowana jest 22 października 2021 roku. Trzeba przyznać, że wielu fanów na niego czeka, w związku z tym wielce prawdopodobne jest, że wskoczy on na listę TOP 10 Netflixa. Ten serial jak i inne produkcje dostępne są na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj od 29 zł za miesiąc. Zobacz, jak prezentuje się zwiastun, klikając wideo poniżej.

