Locke and Key – czy powstanie sezon 4? Sprawdź, co wiemy o serialu Netflixa

Trzeci sezon Locke and Key jest już dostępny na Netfliksie, a my sprawdzamy, czy czeka nas kontynuacja opowieści o magicznych kluczach i demonicznych bytach. Czy możemy spodziewać się 4 sezonu Locke and Key?

Locke and Key – sezon 3

Trzeci sezon Locke and Key na Netfliksie wystartował 10 sierpnia, przynosząc bohaterom szereg nowych zagadek i wyzwań. Locke'om udało się odkryć Klucz Zmiany Czasu, co stało się początkiem kolejnych problemów. Pomimo ostrzeżeń Niny i Duncana, Bode przywrócił bowiem Dodge do bieżącej linii czasowej, przez co demonka przejęła jego ciało. Jak się jednak okazało, jej celem nie było skrzywdzenie Locke'ów – tym razem Dodge zwróciła się przeciwko kapitanowi Gideonowi.

Pozbawiony ciała Bode przyjął pomoc Sama, zabójcy Rendella Locke'a. W pokonaniu kapitana duży udział miała też Goldie – jak się okazało, w jej głowie znajdował się kolejny magiczny klucz. Niestety, kobieta została ciężko ranna i Tyler, Kinsey, Sam oraz Ellie musieli odbyć podróż wgłąb jej umierającego umysłu, ryzykując, że zostaną w nim już na zawsze. Ostatecznie z wyprawy nie powrócił Sam, który kosztem siebie uratował rodzeństwo Locke'ów.

Sezon 3 zakończył się nie tylko ostatecznym pokonaniem Gideona, ale również pozbyciem się magicznych kluczy. Locke'owie stwierdzili bowiem, że ich posiadanie stwarza za duże niebezpieczeństwo i wrzucili je do magicznego portalu.

Locke and Key – czy będzie sezon 4?

Trzeci sezon serialu zakończył się w dość ostateczny sposób. Wyrzucenie kluczy teoretycznie kończy istnienie magii w świecie Locke and Key i jest dobrym pretekstem do zakończenia serialu. Takie wrażenie idzie w parze z zapowiedzią Netflixa z początku tego roku – władze platformy i twórcy serialu obwieścili wówczas, że Locke and Key zakończy się na 3 sezonie.

Trzeci sezon serialu zebrał mieszane opinie od widzów i krytyków. Historia rodziny Locke'ów otrzymała konkluzję, tak więc nie ma żadnego powodu, by Netflix zmienił nagle zdanie i postanowił kontynuować produkcję. Wszystko wskazuje więc na to, że 4 sezon Locke and Key jednak nie powstanie.

