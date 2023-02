Lockwood i spółka – kiedy 2. sezon młodzieżowego serialu grozy od Netflixa?

Londyn, wścibskie dzieciaki i inwazja nadprzyrodzonych istot... Nowy serial Netflixa zaprosił widza do świata pełnego zjaw, upiorów i ich pogromców, a widzom ta wizyta najwyraźniej bardzo się spodobała. Czy w takim razie można liczyć na 2. sezon serialu Lockwood i spółka?

Lockwood i spółka

Najnowszy serial fantasy od Netflixa oparty został na młodzieżowym cyklu powieściowym, o którym wiele osób mogło nie słyszeć. Książki, stworzone przez Jonathana Strouda, to thrillery wykorzystujące motywy paranormalne. Ich bohaterowie to grupa mieszkających w Londynie nastolatków zajmujących się walką ze złymi duchami. Lucy, Anthony i George żyją bowiem w świecie, w którym zjawy i upiory są jak najbardziej prawdziwe i istnieje wiele agencji trudniących się ich zwalczanie. Firma bohaterów jest jednak wyjątkowa – to młody, dynamiczny start-up pozbawiony kontroli ze strony dorosłych.

Choć Lockwood i spółka nie jest szczególnie znaną serią książkową, a adaptacja nie była przez Netflixa zbytnio reklamowana, show cieszy się sporym zainteresowaniem subskrybentów. W Polsce wkrótce po premierze produkcja trafiła do Top 10 najchętniej oglądanych seriali.

Kiedy sezon 2.?

W pierwszym sezonie bohaterowie podjęli się rozwiązania nadprzyrodzonej zagadki, która przerastała ich siły. Rzeczy, z którymi musieli się zmierzyć, niewątpliwie zaowocowały traumą, jednak to jedynie początek przygód młodych detektywów. Seria książek Lockwood i spółka składa się bowiem z 5. tomów:

Tom 1. Krzyczące schody

Tom 2. Szepcząca czaszka

Tom 3. Mroczny sobowtór

Tom 4. The Creeping Shadow

Tom 5. The Empty Grave

Pierwszy sezon serialu powstał na podstawie Krzyczących schodów, co oznacza, że do zekranizowania wciąż pozostały 4 książki. Netflix na razie nie udzielił jednak żadnej informacji na temat 2. sezonu. Scenarzysta i reżyser serii, Joe Cornish, w niedawnym wywiadzie przyznał jednak, że jest bardzo zainteresowany stworzeniem następnych adaptacji:

Książki z tomu na tom stają się coraz lepsze i coraz bardziej spektakularne – niesamowite scenerie, niesamowite zwroty akcji, niesamowity rozwój, konflikty i wyzwania dla bohaterów. Na razie zrobiliśmy jedynie przystawkę. Bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy mogli podać pełny posiłek.

Osobom, które śledzą netflixowe seriale grozy, słowa te mogą kojarzyć się z wypowiedzią Mike'a Flanagana, twórcy Klubu Północnego. Showrunner był szczerze zainteresowany stworzeniem kolejnego sezonu produkcji opartej na książkach Christophera Pike'a – uważał, że w pierwszym sezonie opowieść dopiero się zawiązała. Netflix jednak szybko i brutalnie skasował projekt. Fani Lockwood i spółki muszą więc mocno liczyć na olśniewające wyniki oglądalności serii – w innym przypadku Netflix może niestety zakończyć show na jednym sezonie.

