Lodówka Xbox - zamówisz?

W czerwcu Microsoft pokazał lodówkę Xbox, a jeszcze w tym miesiącu można zamawiać ją w przedsprzedaży. Ile kosztuje?

Mini-lodówka Xbox pokazana została na targach E3 2021 i choć Microsoft był na jej temat całkiem poważny, wiele osób potraktowało ją jako żart - powstały nawet memy na ten temat. Niesłusznie. Jak się okazało, ostatnie pół roku to "szlifowanie" urządzenia i przygotowanie do wprowadzenia go na rynek. Przedsprzedaż zaczyna się już jutro i obejmuje Amerykę Północną oraz Europę. Reszta świata otrzyma ją w 2022 roku. Nie został wymieniony dystrybutor w Polsce, ale będzie można kupić ją u nas poprzez działającą w serwisie Amazon firmę Toynk. Osoby, które zdecydują się na zamówienie, otrzymają lodówkę na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia.

Jaka jest cena? Dokładnie 99 euro, czyli ok. 455 złotych. Jeśli chodzi o pojemność, mamy tu miejsce na 12 standardowych puszek (330 ml) z napojami oraz półeczki na przekąski na drzwiach. Z przodu znajduje się port USB, dzięki którym można podładować za pomocą lodówki elektronikę. Co zwraca uwagę, to zastosowanie w niej architektury chłodzenia Xbox Velocity. Opinie na jej temat są różnorakie - jednym się podoba, innym przypomina kubeł na śmieci, jeszcze innym... monolit z "Odysei Kosmicznej".

