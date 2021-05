Lody Ekipa Friza - gdzie kupić przez internet? [07.05.2021]

Lody Ekipa marki Koral to hit sprzedażowy ostatnich tygodni. Towar znika ze sklepów w ogromnie szybkim tempie. Czy jest szansa zamówić Lody Ekipy przez internet? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Lody, które znikają ze sklepów w niezmiernie szybkim tempie, to produkt stworzony przez firmę Koral, która podjęła współpracę z popularną wśród młodzieży grupą youtuberów - Ekipa. Lody sygnowane logiem internetowych twórców zaczęły trafiać do sklepów pod koniec marca i od tamtej pory cały czas wzbudzają duże zainteresowanie. Do tego stopnia, że np. na Allegro licytowane są... papierki po nich, których ceny przekraczają nawet 200 tys. zł.

Na ten moment dostępne są dwa smaki lodów:

Sorbet truskawkowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym

Sorbet cytrynowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym

Sugerowana cena lodów Ekipa to 2 zł za sztukę za wersję 50 ml oraz 2,80 zł za sztukę za wariant XL o pojemności 65 ml.

Gdzie kupić Lody Ekipa?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań, ponieważ dostępność produktu wcale nie jest taka oczywista. W ostatnim czasie Lody Ekipa pojawiły się w sieci sklepów Biedronka, jednak prawie cały zapas został wykupiony jednego dnia, jak możemy przeczytać w komunikacie udostępnionym przez sklep:

Średnio klienci Biedronki na jednym paragonie kupowali 6 lodów, a pojedynczy lód był sprzedany średnio raz na 16 sekund (dane na podstawie paragonów zawierających ten produkt). Rekord sprzedaży padł w Warszawie przy ul. Bartyckiej. W czwartek 22.04 sprzedało się tu łącznie aż 230 sztuk kultowego smakołyku.

Podobną sytuację można było zastać, kiedy lody Ekipa pojawiły się w ofercie Lidla - towar był dostępny od 26 kwietnia, a kolejki ustawiały się jeszcze przed otwarciem sklepu. W tym przypadku także cały zapas został sprzedany w ciągu kilku godzin.

W związku z tak dużym zainteresowaniem postanowiliśmy sprawdzić, czy istnieje szansa zamówić Lody Ekipa przez internet, nie wliczając w to serwisów aukcyjnych, na których pojawiają się takie oferty. Na ten moment udało się znaleźć zaledwie jeden punkt, w którym możemy kupić Lody Ekipy w przystępnej cenie, niewiele różniącej się od ceny sugerowanej przez producenta. Lody Ekipa można zamówić w sklepie internetowym:

Lody Ekipy można zamówić w internetowym sklepie Delikatesy Centrum, ale są one dostępne tylko w wybranych punktach w każdym większym mieście w Polsce. Ceny lodów Ekipy różnią się w zależności od wybranego punktu sprzedaży (1,79 zł lub 2, 49 zł). Maksymalnie można dodać do koszyka 24 sztuki jednego produktu, a wartość całkowitego zamówienia musi przekraczać 50 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że możemy dodać do koszyka wyłącznie jedną sztukę lodów (każdy smak oddzielnie). Do tego, aby złożyć zamówienie wartość koszyka musi przekraczać 70 zł.

Lody Ekipa można znaleźć również w niektórych punktach sklepu Żabka - aby sprawdzić, czy są one dostępne w Twojej okolicy możesz skorzystać z aplikacji mobilnej żappka. Co ważne, za pomocą aplikacji możesz zamówić wybrany produkt przez internet i odebrać go w sklepie stacjonarnym. Wystarczy wejść w zakładkę Zamów i odbierz.

Lody Ekipy XL kosztują w Żabce 2.50 zł z aplikacją mobilną.

Produkcja lodów nie ustaje i możemy się spodziewać, że już za kilka dni Lody Ekipy będą również dostępne w innych sklepach. Śledźcie naszą listę.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty