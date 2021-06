Lody Ekipa w promocji z okazji Dnia Dziecka! Gdzie kupić?

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano specjalne promocje w Lidlu i w Biedronce - Lody Ekipa w wersji XL można kupić się w niższych cenach.

Sieci sklepów Biedronka oraz Lidl przygotowały specjalną promocję z okazji Dnia Dziecka. Od 1 czerwca, w sklepach stacjonarnych będzie można kupić lody Ekipa XL w promocyjnej cenie 1,99 zł za sztukę.

Lody Ekipa w Biedronce

W Biedronce niższa cena obowiązuje z kartą Moja Biedronka, a limit dzienny to 5 sztuk w ciągu dnia. Promocja obowiązuje do 5 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Standardowa cena (bez karty MB) 2,49 zł.

Lody Ekipa w Lidlu

Zakup lodów jest możliwy w sklepach stacjonarnych Lidla do wyczerpania zapasów. Lody Ekipa XL są dostępne w obniżonej cenie 1,99 zł za sztukę. Dostępne są w dwóch smakach – cytrynowym oraz truskawkowym.

Jaki skład mają lody Ekipa? O tym dowiecie się w tym artukule: Lody Ekipa Friza – skład. Czy popularny przysmak jest szkodliwy?

A jeśli chcecie zamówić Lody Ekipa online możecie obserwować naszą listę - Lody Ekipa Friza - gdzie kupić przez internet?