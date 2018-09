Logitech K600 TV - nowa klawiatura zaprojektowana do obsługi smart telewizora

Sterowanie wszystkimi funkcjami nowoczesnego inteligentnego telewizora za pomocą pilota nie jest najwygodniejsze i dlatego Logitech proponuje nam do tego nowy model klawiatury. Oczywiście bezprzewodowego K600 TV możemy używać również do pracy z komputerem.

W klawiaturze Logitech K600 TV znajdziemy wygodny gładzik oraz szereg dodatkowych przycisków funkcyjnych i nawigacyjnych. Oczywiście nie zabrakło możliwości regulacji głośności oraz kierunkowego pada (tzw. D-Pad), którym możemy zastąpić pilota zdalnego sterowania. Producent zapowiada bezproblemową pracę klawiatury na dystansie do 15 metrów. Do zalet urządzenia warto też zaliczyć bardzo długi czas pracy na baterii, sięgający nawet 12 miesięcy. W zestawie znajdziemy dwa ogniwa typu AAA.

Mierząca 20 x 367 x 117 mm klawiatura waży 500 gramów. Sprzęt komunikuje się z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie za pomocą technologii Bluetooth. Poza telewizorem możemy go również podłączyć do komputera z systemem Windows oraz macOS, jak również do smartfonów pracujących pod kontrolą Androida lub iOS. W zarządzaniu funkcjami klawiatury pomoże aplikacja Logitech Options.

Przed zakupem klawiatury warto upewnić się, czy będzie obsługiwać posiadany przez nas model telewizora. Obecnie wspierane są wybrane modele inteligentnych telewizorów Samsung (SUHD / UHD na Tizenie od rocznika 2016), LG (OLED / SUHD / UHD na WebOS od rocznika 2016) oraz Sony BRAVIA (UHD na Android TV od rocznika 2016). Cenę klawiatury Logitech K600 TV, która znajdzie się w sprzedaży już w październiku ustalono na 69,99 dol.