Logo flagowca Motorola Edge+ w sieci, potwierdzono 5G

Nowe informacje zawdzięczamy wnioskowi FCC, w którym znalazło się logo oraz potwierdzenie wsparcia mmWave 5G.

Motorola dawno nie prezentowała nowego flagowca - ostatnim jak dotąd był Moto Z4. O smartfonie Motorola Edge+ usłyszeliśmy po raz pierwszy na początku roku, a kolejne dni przynoszą mniej lub bardziej sprawdzone informacje na jego temat - na przykład opublikowano rendery ujawniające wyświetlacz waterfall. Dzisiaj jednak wiadomości potwierdzone - znalazły się one w dokumentach certyfikacyjnych, jaki producent złożył do FCC (amerykańska Federalna Komisja Łączności). Pojawiło się w niech powyższe logo oraz potwierdzenie obsługiwania przez telefon standardu łączności 5G. W USA nowa Motorola będzie dostępna jedynie w ofercie Verizon.

Lokalizacja anten 5G. Źródło: Mishaal Rahman

Mishaal Rahman, jeden z redaktorów serwisu XDA Developers, udostępnił także kluczowe elementy specyfikacji Edge+. Wg tego źródła, urządzenie napędzać będzie procesor Snapdragon 865, dysponujący do 12GB RAM, a wyświetlacz to 6,67" z rozdzielczością 2340x1080 pikseli i odświeżaniem 90Hz. Ma mieć wbudowany czytnik odcisków palców. Telefon zasila bateria o pojemności co najmniej 5000 mAh. Główny obiektyw aparatu tylnego to 108 Mpix. Niestety, nie wiemy, kiedy Motorola oficjalnie przedstawi ten telefon.

Źródło: XDA Develoeprs