"Loki 2" – powrót boga kłamstwa. Wszystko, co wiemy o serialu Disney+

Opowieść o losach Lokiego Laufeysona to najchętniej oglądany serial Marvela na platformie Disney+. Nic więc dziwnego, że szybko zdecydowano się na stworzenie drugiego sezonu produkcji. Oto wszystko, co wiemy na jej temat.

"Loki" – najważniejsze informacje

Serial wchodzący w skład 4 fazy uniwersum Marvela. Wydarzenia z produkcji rozgrywają się bezpośrednio po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, ale w alternatywnej linii czasowej. Po kradzieży Tesseraktu i ucieczce z niewoli Loki trafia do alternatywnej rzeczywistości, nad którą kontrolę sprawuje tajemnicza, biurokratyczna organizacja.

Tytuł: Loki

Loki Twórcy: Michael Waldron

Michael Waldron Gatunek: fantasy, superhero

fantasy, superhero Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Liczba potwierdzonych odcinków: 6

6 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: USA

Sezon 1

Wykorzystując moc Tesseraktu i tworząc nową linię czasową Loki (Tom Hiddleston) narusza zasady działania multiwersum i zostaje aresztowany przez Time Variance Authority, organizację strzegącą czasoprzestrzeni. Pieczę nad nim sprawuje agent Mobius M. (Owen Wilson), który chce by bóg kłamstwa pomógł mu w ujęciu tajemniczego czasozbrodniarza. Pod wpływem wizji tragicznej przeszłości i przyszłości, Loki zgadza się wziąć udział w niebezpiecznej akcji. Podczas misji spotyka różne "warianty" swojej osoby, pochodzące z alternatywnych światów.

Sezon 2

Drugi sezon Lokiego został potwierdzony, ale na razie brak dokładniejszych informacji na temat jego produkcji. Pierwszy sezon zakończył się w momencie powrotu Lokiego do siedziby Time Variance Authority – bóg kłamstwa miał zamiar ostrzec Mobiusa o katastrofie w multiwersum, ale trafił do linii czasowej, w której on i agent jeszcze się nie znali. Nie wiadomo więc, jak dalej potoczy się misja Lokiego, jakie skutki dla czasoprzestrzeni będzie miało zabicie Kanga i stworzenie niekontrolowanej liczby linii czasowych.

Data premiery

Data premiery serialu pozostaje nieznana.

