Loki dołącza do Ekipy Fortnite

Epic Games dodało Lokiego jako grywalną postać.

Epic Games zaprezentował zawartość lipcowej Ekipaki. Niekwestionowaną gwiazdą jest tutaj Loki. Pakiet zawiera jego strój, plecak Płaszcz Lokiego, Berło Lokiego, lotnię Rydwan Chitauri oraz nowy ekran ładowania. Zawartość zostanie automatycznie zaktualizowana dla aktywnych subskrybentów Ekipy Fortnite 1 lipca, około godziny 2:00 czasu polskiego.

Subskrypcja Ekipa Fortnite kosztuje 47,99 zł miesięcznie

Chcąc otrzymać taki zestaw, należy wykupić subkrypcję Ekipa Fortnite. Jej koszt to 47,99 zł. Poza comiesięczną Ekipaką, członkowie otrzymują w każdym okresie 1000 V-dolców. Dołączenie do Ekipy Fortnite skutkuje także automatycznym otrzymaniem dostępu do karnetu bojowego danego sezonu.

Zobacz trailer przedstawiający lipcową Ekipę Fortnite:

