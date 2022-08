Loki sezon 2 – kiedy premiera? Zdjęcia, trailery, obsada serialu Marvela

Loki to jeden z najbardziej lubianych bohaterów MCU. Nic więc dziwnego, że fani boga kłamstwa z utęsknieniem czekają na drugi sezon serialu o jego przygodach. Kiedy odbędzie się premiera Lokiego 2? O czym opowie nowy sezon? Oto wszystkie informacje na ten temat.

"Loki" – najważniejsze informacje

Tytuł: Loki

Loki Twórcy: Michael Waldron

Michael Waldron Gatunek: fantasy, superhero

fantasy, superhero Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Liczba potwierdzonych odcinków: 6

6 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: USA

Loki jest częścią 4 fazy uniwersum Marvela. Wydarzenia z produkcji rozgrywają się bezpośrednio po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, ale w alternatywnej linii czasowej. Po kradzieży Tesseraktu i ucieczce z niewoli Loki trafia do alternatywnej rzeczywistości, nad którą kontrolę sprawuje tajemnicza, biurokratyczna organizacja.

Sezon 1

Wykorzystując moc Tesseraktu i tworząc nową linię czasową Loki (Tom Hiddleston) narusza zasady działania multiwersum i zostaje aresztowany przez Time Variance Authority, organizację strzegącą czasoprzestrzeni. Pieczę nad nim sprawuje agent Mobius M. (Owen Wilson), który chce, by bóg kłamstwa pomógł mu w ujęciu tajemniczego czasozbrodniarza. Pod wpływem wizji tragicznej przeszłości i przyszłości, Loki zgadza się wziąć udział w niebezpiecznej akcji. Podczas misji spotyka różne "warianty" swojej osoby, pochodzące z alternatywnych światów.

Sezon 2

Pierwszy sezon Lokiego zakończył się w momencie powrotu boga do siedziby Time Variance Authority. Miał on zamiar ostrzec Mobiusa przed katastrofą w multiwersum, ale trafił do linii czasowej, w której on i agent jeszcze się nie znali. Nie wiadomo więc, jak dalej potoczy się misja Lokiego, jakie skutki dla czasoprzestrzeni będzie miało zabicie Kanga i stworzenie niekontrolowanej liczby linii czasowych.

Loki 2 – bohaterowie na plakatach filmowych! Akcja rozegra się w latach 70.? [12.07.2022]

W Londynie trwają właśnie zdjęcia do drugiego sezonu przebojowego serialu o bogu kłamstwa. Bystroocy fani wypatrzyli na planie retro plakaty filmowe nawiązujące do komiksów z przełomu lat 70. i 80. Stąd wysnuto wniosek, że w sezonie 2 Loki odwiedzi tę właśnie epokę.

O jakie plakaty chodzi? Jeden z nich przedstawia Kingo – bohatera serii Eternals, w której po raz pierwszy pojawił się w 1977 roku. W komiksach spędził wieki w Japonii, jednak w ekranizacji z 2021 roku był on związany z Indiami. Twórcy Lokiego najwyraźniej mają zamiar podążyć tym tropem i utrzymać przykrywkę Kingo jako bollywoodzkiego aktora.

Na innym plakacie możemy dostrzec postać o imieniu The Zaniac. Jest to przerażający byt, który przejmuje ciała ludzi i sprawia, że stają się oni agresywni. Dziwny bohater po raz pierwszy pojawił się w zeszycie Thora z 1982 roku. W komiksie aktor Brad Wolfe został opętany podczas wcielania się w rolę seryjnego mordercy Zaniaca. Polował na kobiety i podjął próbę zabójstwa przyjaciółki Thora – został jednak przez herosa powstrzymany i osadzony w szpitalu psychiatrycznym.

Na trzecim plakacie widnieje Phone Ranger – bohater, który pojawił się w 1985 roku w pierwszym zeszycie Marvel Age Annual. Był on zwyczajnym człowiekiem, pracownikiem naprawiającym telefony, który herosem został po odkryciu telefonu zawierającego kosmiczną technologię.

Czy ci trzej bohaterowie pojawią się w drugim sezonie Lokiego? Byłoby to ciekawe ze względu ich dość absurdalne charaktery, ale niewykluczone, że plakaty mają być tylko mrugnięciem oka do fanów komiksów.

Loki będzie pracował w McDonald's? Zaskakujące zdjęcia z planu serialu [15.07.2022]

Fani nie ustają w podglądaniu przy pracy ekipy Lokiego 2. W ostatnich dniach zauważono Sophię Di Martino, czyli serialową Sylvie, spacerującą po planie w czerwonym uniformie. Jak się szybko okazało, był to mundurek sprzedawcy w McDonaldzie. Czemu bohaterka miałaby pracować w sieci fast foodów? Tego nie wiadomo – biorąc pod uwagę szalony charakter Lokiego i jego alter ego oraz kłopoty z czasem, może to być element naprawdę skomplikowanej intrygi.

Powiększa się obsada Lokiego 2! Pojawi się seryjny zabójca? [18.07.2022]

Do obsady drugiego sezonu Lokiego dołączył właśnie kolejny aktor – Rafael Casal, znany z takich produkcji, jak Ptak dobrego Boga czy Blindspotting. Z ogólnych informacji wynika, że wcieli się on w ważną rolę, jednak twórcy serialu nie zdradzają żadnych szczegółów. Za to fani Lokiego mają już na ten temat swoją teorię – podejrzewają, że aktor może wcielić się w mordercę znanego jako The Zaniac.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że na planie drugiego sezonu Lokiego zauważono retro plakaty nawiązujące do komiksów z lat 70. i 80. Znalazły się na nich wizerunki superbohatera Kingo i Phone Rangera, a także łotra znanego jako The Zaniac. Jest on istotą przejmującą ciała ludzi i zmuszającą ich do dokonywania krwawych aktów agresji.

Na zdjęciu, które wyciekło z planu serialu możemy zobaczyć Rafaela Casala w więziennym uniformie TVA – taki sam strój nosił aresztowany Loki w pierwszym sezonie. Na zdjęciu widzimy również Toma Hiddlestone'a i Owena Wilsona podążających za więźniem – najwyraźniej agent i bóg kłamstwa ponownie połączą siły, i być może to właśnie oni będą odpowiedzialni za schwytanie postaci granej przez Casala.

Loki, sezon 2 – data premiery ogłoszona! [25.07.2022]

Od pewnego czasu musieliśmy zadowalać się nieoficjalnymi przeciekami z planu Lokiego 2. Jednak Comic-Con 2022 skłonił Disneya do udzielenia informacji na temat nowej odsłony przygód boga kłamstw. Dowiedzieliśmy się więc, że premiera drugiego sezonu Lokiego zaplanowana jest na lato 2023 roku. Niestety, wciąż nie wiemy, o który miesiąc i dzień może chodzić.