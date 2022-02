"Loki" - wszystko co wiemy o drugim sezonie serialu Marvela

Na drugi sezon serialu "Loki" przyjdzie nam pewnie poczekać jeszcze przez dłuższy czas. Już teraz możemy jednak zastanawiać się, co przygotują dla nas Marvel Studios oraz Disney?

Powiedzieć, że wydarzenia z finałowego odcinka pierwszego sezonu Lokiego wywróciły uniwersum Marvela do góry nogami, to jak nie powiedzieć nic. Sześcioodcinkowy serial o przygodach nordyckiego boga pokazał nam siły, z którymi dotychczas nie zmierzył się żaden z bohaterów MCU. Czego możemy spodziewać się po kontynuacji pierwszego sezonu?

Jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszego sezonu Lokiego, to radzimy przerwać czytanie i natychmiast nadrobić to niedopatrzenie. W dalszej części artykułu znajdziecie dużą ilość spoilerów z pierwszych sześciu odcinków serii.

Loki – przypomnienie wydarzeń z pierwszego sezonu

Fot. Marvel Studios

Przypomnijmy, że serial rozpoczął się tuż po wydarzeniach z Avengers: Endgame, kiedy to Loki ukradł Tesserakt, jeden z Kamieni Nieskończoności i uciekł używając jego mocy. Niedługo po tym został jednak schwytany przez funkcjonariuszy TVA, organizacji monitorującej czas i dbającej o zachowanie jedynej właściwej linii czasowej. Loki zostaje nazwany „wariantem”, czyli jednym z przypadków, który stanowi odejście o tej linii.

Tam dowiaduje się, że ma on pomóc w schwytaniu samego siebie. A raczej innego ze swoich wariantów z osobnej linii czasowej. Przewińmy jednak czas do wydarzeń z ostatniego odcinka serialu. Loki oraz Sylvie - żeński wariant nordyckiego boga - udali się do cytadeli, czyli miejsca znajdującego się poza czasem. Okazuje się być ono miejscem, z którego Ten, który pozostał, steruje działaniami agencji TVA i dba o zachowanie jedynej linii czasowej.

Fot. Marvel Studios

Opowiada on historię wielkiej wojny w multiwersum, w której mierzył się z wieloma wariantami Kanga, czyli samego siebie. Ta postać powinna być doskonale znana fanom komiksów, ale także osobom śledzącym wiadomości poświęcone kinowemu uniwersum Marvela. Wiemy już, że Kang Zdobywca pojawi się w filmie Ant-Man: Quantumania, który na ekranach kin ma pojawić się w 2023 roku.

W trakcie ostatniego odcinka dowiadujemy się o tym, jak potoczyła się wojna w multiwersum, dlaczego zwycięski wariant Kanga zdecydował się na utworzenie TVA oraz o jego planach względem Lokiego i Sylvie. Po walce między dwoma bohaterami Sylvie wysyła Lokiego do innego miejsca i ostatecznie zabija Tego, który pozostał. Na samym końcu wypowiada on jednak bardzo znamienne zdanie, które kładzie podwaliny pod wydarzenia z kolejnego sezonu: Do zobaczenia wkrótce.

Fot. Marvel Studios

W ostatniej scenie widzimy Lokiego wysłanego ponownie do siedziby TVA. Okazuje się być ona jednak agencją z innego uniwersum, w którym bezpośrednią kontrolę nad nią sprawuje właśnie jeden z wariantów Kanga.

Loki - data premiery drugiego sezonu

Spodziewamy się, że Kang będzie głównym antagonistą w drugim sezonie Lokiego. W podobnej roli wystąpi zapewne w trzeciej odsłonie przygód Ant-Mana. Dlatego też zakładamy, że Lokiego nie ujrzymy na ekranie wcześniej, niż w 2023 roku. Zanim jednak na nasze ekrany powróci w ramach serialu, Kang odegra znaczącą rolę w filmie o Scott'cie Langu, który zapewne wprowadzi nas do wydarzeń, które będą miały miejsce w drugim sezonie Lokiego.

Pierwsze informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zdjęć także pozwalają przypuszczać, że premiera może mieć miejsce dopiero za dwa lata. Zdjęcia mają się bowiem rozpocząć dopiero w 2022 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że nagrania do pierwszego sezonu trwały blisko rok – od 20 stycznia do 16 grudnia 2020 roku – a jego premiera miała miejsce w czerwcu, możemy zakładać, że Loki powróci na nasze ekrany dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Nie są to jednak informacje w żaden sposób potwierdzone przez Disney.

Fot. Marvel Studios

Wydaje się też, że na datę premiery może wpłynąć decyzja Kate Herron, czyli reżyserki dotychczasowych sześciu odcinków, o opuszczeniu produkcji. Już po emisji odcinków przez siebie wyreżyserowanych stwierdziła, że swoją historię opowiedziała w pierwszym sezonie i nie zamierza na siłę jej kontynuować. Marvel Studios do tej pory nie znalazło jej następcy, co może dodatkowo przesunąć moment rozpoczęcia nagrań.

Podejrzewamy także, że na zwiastun produkcji przyjdzie nam poczekać co najmniej do drugiej połowy 2022 roku.

Loki 2 – kto pojawi się w obsadzie serialu?

Możemy spodziewać się, że większość poznanych w trakcie pierwszego sezonu postaci powróci w jego kontynuacji. Oczywistym jest pojawienie się Toma Hiddlestona w roli Lokiego. Wydaje się także nieuniknione ponowne zjednoczenie go z Sylvie, którą zagrała Sophia Di Martino. W ostatniej scenie Loki dostał się do siedziby TVA, znajdującej się w innym uniwersum, gdzie spotkał Mobiusa oraz Łowcę B-15. Zakładamy więc, że także Owen Wilson oraz Wunmi Mosaku pojawią się w kontynuacji.

Tom Hiddleston jako Loki Fot. Marvel Studios

Skoro akcja wciąż będzie odbywać się w agencji kontrolującej czas, zapewne znów zobaczymy Gugu Mbathę-Raw jako Ravonnę Renslayer oraz usłyszymy Pannę Minutkę, której głosu użyczyła Tara Strong. Nieunikniony wydaje się także powrót Jonathana Majorsa w roli Kanga, którego na ekranach ujrzymy zapewne jako kilka walczących ze sobą wariantów.

Jonathan Majors jako Kang. Fot. Marvel Studios

Możliwe, że ponownie ujrzymy także pozostałe warianty samego Lokiego. W tych rolach wystąpili między innymi Richard E. Grant oraz Jack Veal. Powrót tego drugiego powinien ucieszyć fanów komiksów. Aktor zagrał młodszego Lokiego, którym TVA zainteresowała się po tym, jak udało mu się zabić Thora. Ważniejszy jest jednak fakt, że wszedł on w skład grupy młodych Avengers, więc jego powrót może zwiastować przyszłe pojawienie się także i tej grupy.

Sophia Di Martino w roli Sylvie Fot. Marvel Studios

Wydarzenia z dwóch filmów, które mają poruszać tematykę multiwersum także mogą wpłynąć na to, kogo zobaczymy w kolejnych odcinkach Lokiego. W 2023 roku swoją premierę ma mieć Ant-Man i Osa: Quantumania, a pod koniec 2022 w kinach pojawi się Doktor Strange in the Multiverse of Madness.

Loki 2 - wielka wojna w multiwersum?

Jedną z hipotez dotyczącą fabuły drugiego sezonu serialu, która wydaje się być tą najbardziej prawdopodobną podaliśmy już wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami wielkiej wojny w multiwersum. Po zabójstwie Tego, który pozostał inne warianty Kanga zapewne będą toczyć bój, który wywróci jedyną linię czasu do góry nogami. Już w końcowych fragmentach pierwszego sezonu mogliśmy zobaczyć, że ulega ona całkowitemu zniszczeniu i rozgałęzia się na niezliczoną ilość wersji.

Spodziewamy się więc, że ponownie zobaczymy Lokiego, który będzie mierzył się z Kangiem i być może starał się powrócić do własnego uniwersum i własnej osi czasu. W kolejnych odcinkach z pewnością ponownie spotka się z Sylvie, a ich zjednoczenie może przybrać nieoczekiwany obrót, jeżeli weźmiemy pod uwagę wydarzenia z finału pierwszego sezonu.

Fot. Marvel Studios

Ogromny wpływ na fabułę drugiego sezonu będzie z pewnością miał następca, bądź następczyni Kate Herron w roli reżysera serialu. W chwili obecnej możemy jedynie opierać się o wydarzenia, które przedstawione były dotychczas w komiksach Marvela i obserwować, w którą stronę serial zdecyduje się podążyć. Czy zobaczymy radę Kangów? Czy na naszych ekranach pojawi się Galactus? A może jeszcze inny wariant Kanga? Możliwości jest tyle, ile linii czasu.

Możemy też zakładać, że wydarzenia z filmów Ant-Man i Osa: Quantumania oraz Doktor Strange in the Multiverse of Madness będą miały wpływ na wydarzenia drugiego sezonu Lokiego. Drugi z filmów zadebiutuje pod koniec 2022 roku, więc z pewnością będzie miał wpływ na rozwój historii w serialu.

