Lords of the Fallen 2 - Polskie Dark Souls wreszcie z datą premiery!

Polskie studio CI Games ujawniło nam dzisiaj datę premiery swojej największej produkcji - Lords of the Fallen 2.

Pierwsza część Lords of the Fallen zadebiutowała w 2014 roku i przypadła do gustu sporej liczbie graczy i recenzentów. Polskie studio CI Games (we współpracy z Deck13) przygotowało własną odpowiedź na serię Dark Souls. Mogliśmy zatem liczyć w niej na wysoki poziom trudności i epickie walki z potężnymi bossami. Sprzedaż gry była na tyle dobra, że szybko zdecydowano się na rozpoczęcie prac nad jej kontynuacją. Niestety, Lords of the Fallen 2 nie ma (póki co) szczęścia. Wydawało się, że nad nowym projektem po raz kolejny czuwać będzie studio Deck13, ale w wyniku konfliktu z CI Games, zespół podziękował za współpracę i zaczął działać na "własną rękę" (czego efektem jest seria The Surge).

Następnie, w okolicach 2018 roku, dowiedzieliśmy się, że nad Lords of the Fallen 2 pracuje studio Defiant. Niestety, po niespełna roku, ono również zostało odsunięte od produkcji. Ostatecznie, we wrześniu 2020 roku, Lords of the Fallen 2 przejęło studio Hexworks, które wraz z CI Games, pracuje nad tytułem do dziś.

W opublikowanym dzisiaj raporcie finansowym polskiej firmy, znalazła się wzmianka o przyszłości serii Lords of the Fallen. Jak wynika z dokumentu, kontynuacja popularnej gry z gatunku "souls-like" zadebiutuje już w 2022 roku. Choć nie podano jeszcze dokładnej daty premiery, to i tak fani tego typu gier mogą odetchnąć z ulgą i wypatrywać premiery tytułu.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pierwsze Lords of the Fallen, od dnia premiery, trafiło już do 3 milionów graczy. Przedstawiciele CI Games pochwalili się również wynikami innych swoich gier. Sprzedaż Sniper Ghost Warrior Contracts przekroczyła już 1 milion sztuk natomiast Sniper Ghost Warrior 3 - 3 miliony. Co więcej, cała seria Sniper Ghost Warrior trafiła już do 11 milionów graczy.

Możemy tylko pogratulować CI Games i trzymać kciuki za kolejny ich projekt.

