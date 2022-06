Lords of the Fallen 2 - premiera, gameplay, plotki i fakty. Co wiemy o polskim Dark Souls?

Pierwsza część Lord of the Fallen była dla mnie grą dość nierówną, jednak jako całokształt bardzo mocno się broniła. Wiemy, że twórcy pracują już nad kontynuacją. Zbieramy wszystkie informacje w jednym miejscu.

Lords of the Fallen zadebiutował na rynku w październiku 2014 roku. Polska odpowiedź na Dark Souls przyjęła się z mieszanymi opiniami. W serwisie Metacritic przy grze w tej chwili widnieje nota 68 %. Dla mnie opowieść stworzona przez CI Games także była nierówna, jednak jeśli spojrzę na nią jako całokształt, to ostatecznie bawiłem się bardzo dobrze.

Wiemy, że kontynuacja jest już w produkcji. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje.

Lords of the Fallen 2 - data premiery i platformy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CI Games, premiera Lords of the Fallen 2 powinna odbyć się w 2023 roku. Jest to bardzo realne, ponieważ ogólnoświatowa kampania marketingowa ma rozpocząć się pod koniec tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze jednak znana.

Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PS5. Lords of the Fallen 2 ominie PS4 oraz Xbox One.

Marek Tymiński podczas konferencji z inwestorami powiedział:

Lords of the Fallen 2 to nasz największy projekt. Kampanię marketingową rozpoczniemy w trzecim kwartale tego roku, natomiast premierę planuję w 2023 roku. Produkcja gry idzie zgodnie z planem.

Lords of the Fallen 2 - problemy z produkcją

Początkowo proces tworzenia Lords of the Fallen 2 był w rękach CI Games. W 2015 roku od projektu został odsunięty Tomasz Gop, główny projektant pierwszej części. W dalszej kolejności produkcja trafiła do amerykańskiego Defiant Studios. Wydawca niestety nie był zadowolony ze współpracy i gra w 2019 roku ponownie wróciła do rodzimej firmy. W tym celu zostało założone specjalne studio Hexworks, które do tej pory trzyma pieczę nad produkcją.

Lords of the Fallen 2 - fabuła

Poza oficjalnym ogłoszeniem prac i wstępnej daty premiery Lords of the Fallen 2, twórcy nie przekazali więcej informacji. Bardzo prawdopodobne, że ponownie wrócimy do tej samej krainy co w części pierwszej. Kilka tysięcy lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części zbuntowana ludzkość zamordowała boga. Jego ciało utworzyło łańcuch górski, który stanowi barierę pomiędzy światami. Jeden jest zamieszkały przez wojowników a drugi przez magów. Bardzo możliwe, że zobaczymy kontynuację wydarzeń. Być może jednak poznamy nowych bohaterów.

Lords of the Fallen 2 - rozgrywka

Lords of the Fallen jest jednym z przedstawicieli gatunku soulslike. Możemy się więc spodziewać, że ponownie walka będzie dla gracza wymagająca. Poszczególne lokacje będą wypełnione pomniejszymi przeciwnikami, jednak na końcu będzie nas czekała walka z potężnym bossem. Będziemy musieli uczyć się zachowania wrogów i odkrywać ich słabe strony. Co więcej, zapewne śmierć bohatera będzie nam bardzo często towarzyszyć.

Twórcy na pewno rozwiną i znacznie usprawnią rozwiązania z pierwszej części gry korzystając z możliwości urządzeń nowej generacji.

