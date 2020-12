Losowanie eliminacji mistrzostw świata 2022 - kiedy i gdzie oglądać

Już dzisiaj poznamy rywali polskiej reprezentacji w piłce nożnej, w drodze na mistrzostwa świata - Katar 2022. Sprawdź, o której i gdzie obejrzeć losowanie eliminacji.

Spis treści

Już za dwa lata czeka nas wielkie sportowe święto - mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tym razem turniej odbędzie się w Katarze, a do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny na świecie staną 32 zespoły, z tego 13 z Europy. Standardowo, finalistów imprezy wyłonią kontynentalne eliminacje.

Eliminacje mistrzostw świata Katar 2022 - na kogo trafi Polska?

W Europie do boju przystąpi 55 drużyn, które podzielono na 6 "koszyków". Polska, zajmując 19 miejsce w listopadowym rankingu FIFA, trafiła do drugiego "koszyka". Oznacza to, że nasza reprezentacja nie trafi na takie zespoły jak: Szwajcaria, Walia, Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja i Rumunia.

W wyniku losowania powstanie 10 grup - w pięciu z nich rywalizować będzie 5 zespołów, natomiast w pozostałych po 6. Awans na mundial wywalczy 13 europejskich drużyn: zwycięzcy dziesięciu grup i trzy zespoły z baraży.

Polska reprezentacja w piłce nożnej znajduje się w drugim "koszyku"

Poszczególne koszyki prezentują się następująco:

Koszyk I - Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy, Holandia

- Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy, Holandia Koszyk II - Szwajcaria, Walia, Polska , Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja, Rumunia

- Szwajcaria, Walia, , Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja, Rumunia Koszyk III - Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Północna, Islandia, Szkocja, Grecja, Finlandia

- Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Północna, Islandia, Szkocja, Grecja, Finlandia Koszyk IV - Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg

- Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg Koszyk V - Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kazachstan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Andora

- Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kazachstan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Andora Koszyk VI - Malta, Mołdawia, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

Eliminacje mistrzostw świata Katar 2022 - kiedy i gdzie oglądać

Już dzisiaj, o godzinie 18:00 w Zurychu, odbędzie się ceremonia losowania eliminacji mistrzostw świata 2022. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Rafael van der Vaart oraz Daniele De Rossi. Transmisję z ceremonii będziecie mogli obejrzeć w TVP1 oraz TVP Sport (Studio w TVP Sport rozpocznie się o godz. 17:15). Losowanie komentować będą Maciej Iwański oraz Piotr Sobczyński.

Jeśli akurat nie macie dostępu do telewizora, to losowanie eliminacji MŚ 2022 możecie obejrzeć również w internecie, np. za pośrednictwem strony tvp.sport.pl bądź aplikacji mobilnej TVP Sport (Android / iOS)

