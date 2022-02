Lost Ark - wymagania, cena, premiera. Wszystko co musisz wiedzieć o grze

Już dziś odbędzie się europejska premiera długo wyczekiwanej produkcji studia Smilegate - Lost Ark. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed uruchomieniem serwerów.

Spis treści

Czym jest Lost Ark?

Lost Ark to w dużym uproszczeniu gra MMO, w której świat gry obserwujemy w rzucie izometrycznym. Rozgrywka nastawiona jest na dynamiczne pojedynki z wieloma przeciwnikami naraz, co może kojarzyć się z grami z gatunku hack&slash, jak np. Path of Exile czy Diablo 3. Z drugiej strony Lost Ark oferuje nam również typowe dla MMO rozwiązania jak "lochy" o różnych poziomach trudności, starcia z potężnymi bossami czy nastawienie na kooperację.

Lost Ark (fot. Smilegate)

Lost Ark płatne czy za darmo? Cena zestawów

Lost Ark jest grą darmową (free-to-play), co oznacza, że już dzisiaj każdy chętny będzie mógł spróbować sowich sił w tej ciekawie zapowiadającej się grze MMO. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę, że w Lost Ark pojawi się wewnętrzny sklep oparty na systemie mikropłatności. Chcąc ułatwić sobie nieco start gry możecie również sięgnąć po tzw. "pakiety założycielskie", zapewniają one nie tylko natychmiastowy dostęp do gry, ale również dodatkowe przedmioty i zasoby. Poniżej znajdziecie wszystkie, póki co, dostępne "pakiety założycielskie".

Lost Ark (fot. Smilegate)

Kiedy odbędzie się premiera Lost Ark?

Lost Ark jest dostępne dla graczy w Europie od 8 lutego. Dostęp ten jest jednak ograniczony jedynie dla graczy, którzy zdecydowali się na zakup "pakietów założycielskich". Serwery gry dla wszystkich graczy zostaną otwarte 11 lutego około godziny 17:00 czasu polskiego na platformie Steam.

Lost Ark (fot. Smilegate)

Wymagania Lost Ark na PC

Wymagania sprzętowe Lost Ark na szczęście nie należą do najwyższych. Śmiało możemy założyć, że grę uruchomicie bez problemu nawet na kilkuletnich maszynach.

Minimalne wymagania sprzętowe dla Lost Ark

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: Intel i3 lub AMD Ryzen 3

Pamięć: 8 GB RAM

Układ graficzny: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

DirectX: wersja 9.0c

50 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecane wymagania dla Lost Ark

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: Intel i5 lub AMD Ryzen 5

Pamięć: 16 GB RAM

Układ graficzny: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: wersja 9.0c

50 GB dostępnej przestrzeni

