Loteria szczepionkowa – jak wziąć udział i co można wygrać [Aktualizacja 06.07.2021r]

Od dziś wystartowała loteria szczepionkowa, mająca zachęcać obywateli do szczepień przeciw COVID-19 Co o niej wiemy?

W chwili obecnej kolejki do szczepień przeciw SARS-CoV-2 maleją, a zainteresowanie spada. Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy chcieli się zaszczepić już poczynili w tym kierunku kroki, natomiast teraz pozostały osoby niezdecydowane lub przeciwne.

Źródło: Alejandro Garay/Pixabay

W związku z powyższym, rząd robi co może, aby zachęcić obywateli do szczepień. W ramach tego rozpoczęto m.in. akcję, podczas której konsultacji Narodowego Funduszu Zdrowia dzwonią do osób niezarejestrowanych na szczepienie, w celu bezpośredniego kontaktu i ewentualnego wytłumaczenia wszelkich niejasności. Teraz natomiast, właśnie dziś, od 1 lipca wystartowała także długo zapowiadana loteria szczepień. Co wiemy o przedsięwzięciu?

Loteria szczepionkowa – dla kogo

Akcja jest organizowane przez Totalizator Sportowy ze wsparciem spółek Skarbu Państwa i rozpoczęła się z dniem 1 lipca. Najprościej rzecz ujmując, osoby w pełni zaszczepione mają szansę otrzymania wielu, niekiedy nawet bardzo ciekawych nagród i nie trzeba spełniać przy tym dodatkowych warunków.

Udział w loterii automatycznie biorą wszystkie osoby zaszczepione całkowicie od 1 lipca. Wcześniej zaszczepieni natomiast również nie muszą się martwić, wystarczy bowiem zgłosić chęć wzięcia udziału w losowaniach i można to zrobić na kilka sposobów:

Zadzwonić na infolinię pod numer 989 i zgłosić się do udziału w rozmowie z konsultantem

Wysłać SMS o treści SzczepimySie (bez polskich znaków) na numer 880-333-333

Zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta na pacjent.gov.pl

Zgłosić chęć udziału w dowolnym punkcie szczepień

Źródło: Kancelaria Premiera

Loteria szczepionkowa – kiedy losowanie i jakie nagrody

Dużym plusem loterii jest to, że nie jest ona jednorazowa, a każda biorąca w niej udział osoba, ma aż cztery możliwości zdobycia nagród. Losowania podzielono bowiem na:

Dzienne – Co 500. osoba wygrywa 200zł , a co 2000. otrzyma 500zł każdego dnia

– Co 500. osoba wygrywa , a co 2000. otrzyma każdego dnia Tygodniowe – Co tydzień w środę, będzie możliwość wygrania 60 nagród po 50 tys. zł oraz 700 hulajnóg elektrycznych

– Co tydzień w środę, będzie możliwość wygrania 60 nagród po oraz Miesięczne – co miesiąc 2 osoby wygrają samochód i 100 tys. zł

– co miesiąc 2 osoby wygrają i Finałowe – 6 października rozlosowane zostaną dwa samochody osobowe Toyota C-HR oraz 1 mln złotych

Watro pamiętać, iż w loterii mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie i zaszczepione jedną dawkową preparatu Johnson&Johnson, lub dwiema dawkami szczepionek firm Moderna, AstraZeneca czy Pfizer. Pacjenci zaszczepieni przed 1 lipca muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału w loterii do 30 września.

Loteria szczepionkowa - jak sprawdzić wygraną

Są trzy sposoby na to, aby sprawdzić czy wygraliśmy w loterii szczepionkowej. Po pierwsze listy zwycięzców będą zamieszczane na oficjalnej stronie rządowej gov.pl. Bez obaw jednak, nie będą tam publikowane newralgiczne dane osobowe, a jedynie zablurowany numer telefonu, imię i pierwsza litera nazwiska.

Stosowana informacja o wygranej pojawi się także na naszym Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz otrzymamy SMS z powiadomieniem na podany przez nas wcześniej numer telefonu. Wiadomość powinna przyjść z numeru oznaczonego jako Loteria i zawierać link do regulaminu, potem natomiast otrzymamy drugi SMS od Banku PKO i szczegółowymi informacjami na temat wygranej. Pamiętajmy więc, aby podany przez nas podczas rejestracji na szczepienie numer telefonu był aktualny i uważajmy na budzące wątpliwości informacje o wygranej.

Loteria szczepionkowa - Uwaga na oszustów!

Jak i w wielu innych przypadkach, niestety również loteria szczepionkowa przyciągnęła rzesze chętnych łatwego zarobku oszustów. Ich działanie polega w głównej mierze na przysyłaniu potencjalnym ofiarom wiadomości SMS. W ich treści zamieszczona jest informacja rzekomo od Banku PKO o wygranej w loterii oraz link, na który mamy kliknąć w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przede wszystkim, nie należy klikać w podany link. Choć o faktycznej wygranej zostaniemy powiadomieni m.in. przez SMS, to powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy rzeczywiście znajdujemy się na liście zwycięzców, zamieszczonej na stronie i czy podany w wiadomości link wygląda w ten sposób - gov.pl/szczepimysie/loteria. Jeśli faktycznie nasze dane widnieją wśród nagrodzonych, a link się zgadza, możemy kontynuować proces według wytycznych.

