Loteria szczepionkowa – jak wziąć udział i co można wygrać [Aktualizacja 14.07.2021r]

Od dziś wystartowała loteria szczepionkowa, mająca zachęcać obywateli do szczepień przeciw COVID-19 Co o niej wiemy?

W chwili obecnej kolejki do szczepień przeciw SARS-CoV-2 maleją, a zainteresowanie spada. Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy chcieli się zaszczepić już poczynili w tym kierunku kroki, natomiast teraz pozostały osoby niezdecydowane lub przeciwne.

Źródło: Alejandro Garay/Pixabay

W związku z powyższym, rząd robi co może, aby zachęcić obywateli do szczepień. W ramach tego rozpoczęto m.in. akcję, podczas której konsultacji Narodowego Funduszu Zdrowia dzwonią do osób niezarejestrowanych na szczepienie, w celu bezpośredniego kontaktu i ewentualnego wytłumaczenia wszelkich niejasności. Teraz natomiast, właśnie dziś, od 1 lipca wystartowała także długo zapowiadana loteria szczepień. Co wiemy o przedsięwzięciu?

Loteria szczepionkowa – dla kogo

Akcja jest organizowane przez Totalizator Sportowy ze wsparciem spółek Skarbu Państwa i rozpoczęła się z dniem 1 lipca. Najprościej rzecz ujmując, osoby w pełni zaszczepione mają szansę otrzymania wielu, niekiedy nawet bardzo ciekawych nagród i nie trzeba spełniać przy tym dodatkowych warunków.

Udział w loterii automatycznie biorą wszystkie osoby zaszczepione całkowicie od 1 lipca. Wcześniej zaszczepieni natomiast również nie muszą się martwić, wystarczy bowiem zgłosić chęć wzięcia udziału w losowaniach i można to zrobić na kilka sposobów:

Zadzwonić na infolinię pod numer 989 i zgłosić się do udziału w rozmowie z konsultantem

Wysłać SMS o treści SzczepimySie (bez polskich znaków) na numer 880-333-333

Zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta na pacjent.gov.pl

Zgłosić chęć udziału w dowolnym punkcie szczepień

Źródło: Kancelaria Premiera

Loteria szczepionkowa – kiedy losowanie i jakie nagrody

Dużym plusem loterii jest to, że nie jest ona jednorazowa, a każda biorąca w niej udział osoba, ma aż cztery możliwości zdobycia nagród. Losowania podzielono bowiem na:

Dzienne – Co 500. osoba wygrywa 200zł , a co 2000. otrzyma 500zł każdego dnia

– Co 500. osoba wygrywa , a co 2000. otrzyma każdego dnia Tygodniowe – Co tydzień w środę, będzie możliwość wygrania 60 nagród po 50 tys. zł oraz 700 hulajnóg elektrycznych

– Co tydzień w środę, będzie możliwość wygrania 60 nagród po oraz Miesięczne – co miesiąc 2 osoby wygrają samochód i 100 tys. zł

– co miesiąc 2 osoby wygrają i Finałowe – 6 października rozlosowane zostaną dwa samochody osobowe Toyota C-HR oraz 1 mln złotych

Watro pamiętać, iż w loterii mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie i zaszczepione jedną dawkową preparatu Johnson&Johnson, lub dwiema dawkami szczepionek firm Moderna, AstraZeneca czy Pfizer. Pacjenci zaszczepieni przed 1 lipca muszą wyrazić zgodę na wzięcie udziału w loterii do 30 września.

Loteria szczepionkowa - jak sprawdzić wygraną

Są trzy sposoby na to, aby sprawdzić czy wygraliśmy w loterii szczepionkowej. Po pierwsze listy zwycięzców będą zamieszczane na oficjalnej stronie rządowej gov.pl. Bez obaw jednak, nie będą tam publikowane newralgiczne dane osobowe, a jedynie zablurowany numer telefonu, imię i pierwsza litera nazwiska.

Stosowana informacja o wygranej pojawi się także na naszym Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz otrzymamy SMS z powiadomieniem na podany przez nas wcześniej numer telefonu. Wiadomość powinna przyjść z numeru oznaczonego jako Loteria i zawierać link do regulaminu, potem natomiast otrzymamy drugi SMS od Banku PKO i szczegółowymi informacjami na temat wygranej. Pamiętajmy więc, aby podany przez nas podczas rejestracji na szczepienie numer telefonu był aktualny i uważajmy na budzące wątpliwości informacje o wygranej.

Loteria szczepionkowa - Uwaga na oszustów!

Jak i w wielu innych przypadkach, niestety również loteria szczepionkowa przyciągnęła rzesze chętnych łatwego zarobku oszustów. Ich działanie polega w głównej mierze na przysyłaniu potencjalnym ofiarom wiadomości SMS. W ich treści zamieszczona jest informacja rzekomo od Banku PKO o wygranej w loterii oraz link, na który mamy kliknąć w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przede wszystkim, nie należy klikać w podany link. Choć o faktycznej wygranej zostaniemy powiadomieni m.in. przez SMS, to powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy rzeczywiście znajdujemy się na liście zwycięzców, zamieszczonej na stronie i czy podany w wiadomości link wygląda w ten sposób - gov.pl/szczepimysie/loteria. Jeśli faktycznie nasze dane widnieją wśród nagrodzonych, a link się zgadza, możemy kontynuować proces według wytycznych.

Loteria szczepionkowa - co z danymi osobowymi uczestników

Organizatorzy Loterii Narodowego Programu Szczepień od początku zapewniali, że jest ona anonimowa i na jej potrzeby nie będą przetwarzane dane osobowe pacjentów. Trzeba jednak przyznać, że brzmi to mało wiarygodnie, skoro do udziału konieczne są takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer PESEL, kontaktowy numer telefonu oraz potwierdzenie pełnego zaszczepienia, które jest przecież prywatną informacją medyczną.

Wątpliwości te poniekąd potwierdzili obecnie sami organizatorzy, ponieważ, jak donosi "Gazeta Wyborcza", z udziału z loterii szczepionkowej zostali wykluczeni pracownicy poszczególnych ministerstw i resortów. To z kolei pośrednio oznacza, iż istnieje jakaś możliwość weryfikacji poszczególnych zgłoszeń podłóg tego, kto może wziąć udział w losowaniu. Co więcej, kontrowersje wywołuje sam wybór podmiotów wyłączonych z akcji.

Źródło: Gerd Altmann/Pixabay

Loteria szczepionkowa - kto został wyłączony z losowania

Według oficjalnego stanowiska, regulamin obejmujący zakres osób, które nie mogą wziąć udziału w loterii szczepionkowej został przygotowany przez Totalizator Sportowy (czyli głównego organizatora), a następnie zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów. W jego ramach wykluczono poszczególne resorty oraz ich pracowników z możliwości wzięcia udziału w losowaniu, co nie jest niczym nowym, ponieważ w "standardowych losowaniach" totalizatora nie mogą brać udziału jego pracownicy oraz ich rodziny. Ma to na celu zapewnienie uczciwości wyników i brak ewentualnych podejrzeń o manipulację nimi.

Tak też jest w przypadku loterii szczepionkowej, z której wyłączono podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w organizację Narodowego Programu Szczepień, a także resorty biorące na jakimś etapie udział w organizacji oraz rozliczaniu samej loterii. Co więcej, dotyczy to zarówno samych pracowników, jak i ich rodzin. Teoretycznie poczynania te są logiczne i stanowią odpowiedź na liczne komentarze, jakoby loteria miała być propagandą szczepionkową, w ramach której nagrody otrzymają "swoi". Wspomniane wcześniej kontrowersje wzbudza jednak fakt wyporu podmiotów wyłączonych, ponieważ choć ich lista jest długa, to brakuje na niej kilku z pozoru logicznych instytucji, jak Ministerstwo Aktywów Państwowych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że podmiot ten z założenia nie bierze udziału w organizacji rządowej loterii z nagrodami.

Nic więc dziwnego, że osoby nie mogące wziąć udziału w loterii szczepionkowej są oburzone i argumentują to tym, że po pierwsze - loteria miała obowiązywać wszystkie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, a w kontekście ich wykluczenia już samo to jest nieprawdą. Twierdzą oni też, jak donosi "Gazeta Wyborcza", że zabieg taki byłby bardziej logiczny i przejrzysty, gdyby wszystkie resorty rządowe oraz urzędnicy państwowi (przynajmniej ci, pracujący na wysokich stanowiska) zostali w ten sposób wykluczeni, wskazując m.in. na szefa wspomnianego Ministerstwa Aktywów Państwowych - Ministra Jacka Sasina. Podnoszona w tym kontekście jest także kwestia danych osobowych uczestników loterii, które wszak muszą być w związku z wykluczeniem podmiotów przetwarzane w celach weryfikacyjnych.

Harmonogram losowań tygodniowych loterii szczepionkowej

W środę, 14 lipca odbędzie się pierwsze tygodniowe losowanie w ramach loterii szczepionkowej. Do wygrania jest 5 nagród po 50 tysięcy złotych oraz 60 hulajnóg elektrycznych Segway. Zgodnie z zapowiedziami udział w loterii można wziąć do końca września, a co za tym idzie, ostatnie losowanie tygodniowe będzie miało miejsce 9 października. Kompletny harmonogram tygodniowych losowań loterii szczepionkowej znajdziecie poniżej.

14 lipca 2021 - rejestracja od 1 do 11 lipca 2021 r.

- rejestracja od 1 do 11 lipca 2021 r. 21 lipca 2021 - rejestracja od 12 do 18 lipca 2021 r.

- rejestracja od 12 do 18 lipca 2021 r. 28 lipca 2021 - rejestracja od 19 do 26 lipca 2021 r.

- rejestracja od 19 do 26 lipca 2021 r. 4 sierpnia 2021 - rejestracja od 27 lipca do 1 sierpnia 2021 r.

- rejestracja od 27 lipca do 1 sierpnia 2021 r. 11 sierpnia - rejestracja od 2 do 8 sierpnia 2021 r.

- rejestracja od 2 do 8 sierpnia 2021 r. 18 sierpnia - rejestracja od 9 do 15 sierpnia 2021 r.

- rejestracja od 9 do 15 sierpnia 2021 r. 25 sierpnia - rejestracja od 16 do 22 sierpnia 2021 r.

- rejestracja od 16 do 22 sierpnia 2021 r. 1 września - rejestracja od 23 do 29 sierpnia 2021 r.

- rejestracja od 23 do 29 sierpnia 2021 r. 8 września - rejestracja od 30 sierpnia do 5 września 2021 r.

- rejestracja od 30 sierpnia do 5 września 2021 r. 15 września - rejestracja od 6 do 12 września 2021 r.

- rejestracja od 6 do 12 września 2021 r. 22 września - rejestracja od 13 do 19 września 2021 r.

- rejestracja od 13 do 19 września 2021 r. 6 października - rejestracja od 20 do 30 września 2021 r.

