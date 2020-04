Lotto organizuje wielki turniej w Valorant, do rywalizacji staną m.in. "Izak" oraz "PashaBiceps"

Zaledwie wczoraj wystartowały zamknięte beta testy najnowszej produkcji Riot Games - Valorant, a już dzisiaj rozpocznie się wielki turniej z najpopularniejszymi polskimi graczami esportowymi i streamerami.

Marka Lotto postanowiła wesprzeć inicjatywę "zostań w domu" i rozpoczęła akcje „miliony sposobów na nudę”. W jej ramach, już dzisiaj wystartuje wielki turniej w najnowszej grze twórców League of Legends - Valorant.

Zamknięte beta testy strzelanki Riot Games wystartowały wczoraj i odzew graczy, którzy szczęśliwie uzyskali dostęp do gry, jest bardzo pozytywny. Popularność produkcji już teraz jest tak duża, że twórcy postanowili tymczasowo zawiesić możliwość dołączenia do testów. Przy czym należy podkreślić, że wciąż możecie zdobyć tzw. "dropy" oglądając transmisje na platformie Twitch, jednak nie pozwolą one wam od razu wskoczyć do gry.

Jeśli nie możecie grać w Valorant, a macie wolne popołudnie, to warto obejrzeć specjalny turniej zorganizowany przy współpracy Lotto i firmy Fantasyexpo. Do rywalizacji w grze Valorant stanie 24 najpopularniejszych polskich streamerów i graczy e-sporotowych. Wśród nich znajdą się m.in.: Piotr “Izak” Skowyrski, Jarosław “PashaBiceps” Jarząbkowski, Paweł “SAJU” Pawełczak, Mateusz “PAGO” Pągowski, Damian “Pevor”, Damian “Nervarien” Ziaja, Remigiusz “Overpow” Pusch, Jakub “Kubon” Turewicz, Karolina “Nieuczesana” Brodnicka, Kamil “Ewron” Lachowski, Daniel “Stomp” Płomiński, Paweł “Leh” Lehmann oraz Remigiusz “Rock” Maciaszek.

Rywalizacja trwać będzie dwa dni i rozpocznie się dzisiaj, o godzinie 18:00. Zmagania potrwają do godziny 22:00 i wznowione zostaną jutro w tych samych godzinach. Każdy z zawodników ma do rozegrania sześć gier solo każdego dnia. Zwycięzcę wyłoni punktacja generalna, do której wliczane będą oceny bojowe za każdy mecz. Tabelę wyników i wszystkie szczegóły, dotyczące wydarzenia, możecie śledzić tutaj.

źródło: milionysposobownanude.pl