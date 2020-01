Louis Vuitton prezentuje słuchawki True Wireless

Luksusowy dom mody z Francji zaprezentował właśnie swoje pierwsze słuchawki True Wireless. Cena zwal z nóg.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów słuchawek. Niektóre z nich zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały jak najlepszą jakość dźwięku, a inne, aby wyglądały jak najlepiej i były idealnym dopełnieniem naszego ubioru. Najnowsze słuchawki od Louis Vuitton z pewnością zaliczają się do drugiej z tych grup.

Źródło: louisvuitton.com

Słynny dom mody z Francji postanowił wprowadzić na rynek własne słuchawki typu True Wireless ze słynnym logo LV na obudowie, co samo w sobie dla niektórych internautów będzie powodem do zakupu.

Louis Vuitton już jakiś czas temu zauważył, że dodatki do urządzeń elektronicznych są bardzo popularne, a klienci domu mody płacą za nie krocie. Z tego właśnie powodu LV od pewnego czasu produkuje pokrowce do smartfonów oraz słuchawki.

Najnowszy model słuchawek True Wireless ma znajomy design. Wszystko dlatego, że w rzeczywistości są to słuchawki Master & Dynamic MW07 Plus, które zostały wprowadzone w zeszłym roku. Dom mody zdecydował się jedynie na zmianę wyglądu obudowy i dodanie swojego logo. To nie pierwszy raz, kiedy Louis Vuitton współpracuje z Master & Dynamic.

Już wcześniej na rynku pojawiły się inne słuchawki, które bazują na konstrukcjach zaprojektowanych przez Master & Dynamic. Najnowszy model słuchawek True Wireless zapewni czas pracy do 10 godzin, a dołączone do zestawu etui ładujące zapewni kolejne 20 godzin odsłuchu. Oznacza to, że po pełnym naładowaniu słuchawek oraz etui ładującego można cieszyć się słuchaniem muzyki przez 30 godzin.

Niestety cena słuchawek zwala z nóg. Louis Vuitton życzy sobie za nie aż 1090 dolarów, co przekłada się na około 4150 zł netto. Co ciekawe pierwowzór, na którym zbudowano słuchawki LV chwalony jest za jakość brzmienia. Eksperci uważają, że to jedne z najlepiej grających słuchawek typu True Wireless.

Źródło: ubergizmo.com