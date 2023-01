Love Never Lies: Polska – kiedy wielki finał reality show Netflixa? Przygotuj się na 7. odcinek

Ostatni odcinek nowego programu Netflixa nadchodzi wielkimi krokami. Kto wygra, a kto przegra? Kto okaże się najbardziej szczery? Sprawdź, kiedy premiera wielkiego finału Love Never Lies: Polska.

Love Never Lies – pierwsze polskie reality show Netflixa

Love Never Lies to program typu bikini reality, stworzony w Hiszpanii. W każdej edycji udział bierze 6. par, które trafiają do luksusowej willi i wystawiają na próbę łączące ich uczucie. Do wygrania jest pokaźna pula pieniędzy, która jednak zmniejsza się za każdym razem, gdy bohaterowie powiedzą coś, co jest kłamstwem. Szansę na zwycięstwo ma tylko ta para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.

Na straży szczerości uczestników stoją specjalne detektory kłamstwa.

Uczestnicy

W polskiej edycji programu prowadzącą jest Maja Bohosiewicz – aspirująca niegdyś aktorka, która wystąpiła w takich filmach, jak W ciemności, Pokaż kotku, co masz w środku czy Wojna żeńsko-męska.

W pierwszym sezonie Love Never Lies, udział wzięli:

Ida i Mateusz

Bernadeta i Dominik

Jędrzej i Bruno

Lilia i Andrzej

Wiktoria i Jasiek

Kasia i Kornel

Kiedy premiera 7. odcinka?

Netflix coraz częściej eksperymentuje ze sposobem dystrybucji swoich programów. Pierwsze 6. odcinków Love Never Lies na platformie ukazało się 25 stycznia 2025 roku. Finałowy, siódmy odcinek reality show na Netfliksie zagości 1 lutego 2023 roku.

