Lubisz gubić rzeczy? AirTags od Apple coraz bliżej - oto nowy brelok

AirTags to trochę produkt widmo. O konkurencie dla Tile - systemie lokalizacji kluczy/wybranych akcesoriów, mówi się od kilku miesięcy. Myśleliśmy, że Apple zaprezentuje nowe rozwiązanie podczas premiery iPhone'a 12. Niestety tak się nie stało. Możliwe, że system zostanie pokazany publicznie dziś wieczorem podczas konferencji Apple One More Thing (zobacz, jak oglądać na żywo).

Dzięki użytkownikowi Twittera o nicku @choco_bit dowiedzieliśmy się, jak wygląda pokrowiec do AirTags w formie breloka do kluczy.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.



Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu