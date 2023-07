Lubisz problemy? Jeśli tak, wprowadź łatkę KB5028166 do Windows 10

Microsoft w formie. Tak, jestem złośliwy - ale inaczej po prostu się nie da.

W ubiegłym tygodniu Microsoft wypuścił w ramach Patch Tuesday łatkę KB5028166 dla Windows 10. I jak to w najgorszej tradycji producenta bywa - zamiast pomóc, bardziej szkodzi. Dlatego zacznę od tego, że jeśli widzisz w swoim Windows Update aktualizację do pobrania, póki co omiń ją. Dlaczego?

Jak raportują użytkownicy z całego świata, wprowadzona łatka wywołuje następujące problemy: spadek frame rate w grach, zrywanie połączeń z internetem, niektóre urządzenia Bluetooth przestają być widoczne. To ogólnie. W indywidualnych przypadkach system przestał łączyć się z NAS-ami, a także miał problemy z obsługą pulpitów zdalnych. W przypadku dysków NAS sprawa dotyczy przede wszystkim modeli Synology - ale producent już wypuścił odpowiednią łatkę, która naprawia to, co zepsuł Microsoft.

A co z samym Microsoftem? Ano póki co milczy. Jeśli nieopatrznie wprowadziłeś aktualizację, możesz ją jeszcze cofnąć. W jaki sposób? To wyjaśniam w tym tekście.

Źródło: Neowin