Lucyfer – opublikowano plakat 5 sezonu serialu, pokazujący głównego przeciwnika Lucyfera

W sieci pojawił się plakat 5 sezonu serialu Lucyfer, który w maju pojawi się na platformie Netflix. Od razu widać, kto będzie antagonistą w nadchodzących odcinkach.

Spis treści

Serial Lucyfer jest na swój sposób fenomenem. Od razu, gdy zadebiutował, zdobył ogromna popularność i szerokie grono fanów. Nic jednak dziwnego, ponieważ produkcja to nie tylko perełka wśród adaptacji komiksów, ale także mariaż ciekawych postaci i perfekcyjnie dobranych do poszczególnych ról aktorów. Cóż, ekipa od kastingów zrobiła świetną robotę, czego najlepszym przykładem jest Tom Ellis wcielający się w głównego protagonistę Lucyfera Morningstara. Nie jest więc zaskoczeniem, że magnetyczny i charyzmatyczny bohater z łatwością podbił serca widzów.

Nie mniejszym plusem jest fabuła, opowiadająca losy króla piekieł znudzonego swoją egzystencją i robiącego sobie samowolne wakacje w mieście aniołów. Kanwa z kolei, jest ciekawym połączeniem klasycznych seriali kryminalnych z urban fantasy, osadzonym w bogatym i barwnym uniwersum.

Pomimo jednak wielu zalet i niezłej oglądalności, produkująca serial telewizja Fox postanowiła po trzecim sezonie zakończyć emisję. Oczywiście ku rozpaczy wielu fanów, którzy rozpoczęli aktywną akcję w mediach społecznościowych na rzecz ratowania tytułu. Co ciekawe, udało się, a prawa do marki odkupił serwis Netflix i tym samym uratował serial.

Lucyfer na Netflix

Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ kontynuowany już przez Netflixa serial szybko znalazł się w gronie najchętniej oglądanych, tym razem już produkcji oryginalnych platformy. Wyjątkowo jednak, sezony produkcji postanowiono podzielić na dwie części, jak ma to w zwyczaju np. The Walking Dead i trzeba przyznać, iż pierwsza połowa 5 sezonu zakończyła się istnym trzęsieniem ziemi (ale nie będziemy tu spoilerować). Od tego czasu fani z niecierpliwością czekają na kontynuację przygód niepokornego diabełka oraz jego towarzyszy.

Na szczęście, oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca i nowe odcinki Lucyfera pojawią się na Netflix już 28 maja. Jednak już teraz w sieci udostępniono plakat sezonu 5B, jak jest on określany.

Trzeba przyznać, iż jego klimat odpowiada temu, czego oczekują widzowie po drugiej połowie odcinków. Od razu też widać, że to Michael (w dalszym ciągu) będzie głównym antagonistą historii ukazanej w sezonie piątym Lucyfera. Twórca serialu - Joe Henderson, zapowiada szaloną i poplątaną historie rodzinną, w której:

Tata wrócił do domu i nie jest zadowolony z tego, co robią jego dzieci. - Joe Henderson

Biorąc pod uwagę kto wchodzi w skład tej rodzinki – z pewnością będzie się działo.

Ostatni, 6 sezon Lucyfera

Jak wiadomo, zakończone zostały także prace nad kolejnym, 6 sezonem serialu, który będzie tym razem ostatni. Choć niewiele mówi się na temat wydarzeń, które będą w nim przedstawione, to współtwórczyni produkcji - Ilda Modrovich, udostępniła w sieci zdjęcie, zrobione tuż przed nakręceniem finałowej sceny ostatniego sezonu serialu Lucyfer.

Oby to nie było pożegnanie

Na zakończenie całej sagi przyjdzie nam jeszcze poczekać, a puki co przygotujmy się na emocje związane z nadchodzącym, sezonem piątym Lucyfera.

Przypomnijmy też, że postać Lucyfera Morningstara wywodzi się z komisku Sandman, którego ekranizację również przygotowuje Netflix.