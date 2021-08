Lucyfer - zwiastun szóstego sezonu już dostępny!

Platforma Netflix udostępniłą oficjalny zwiastun ostatniego, szóstego sezonu niesamowitego serialu "Lucyfer"!

"Lucyfer" to serial produkcji Warner. Bros. Television., który zaskarbił sobie ogrom fanów na całym świecie - w tym w Polsce. Scenariusz do niego został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule autorstwa Naila Gaimana i Sama Kietha, wydanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezonu. Wszystko zmieniło się od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. I tak docieramy do dnia dzisiejszego, kiedy to został udostępniony zwiastun finałowego, szóstego sezonu.

Kadr ze zwiastuna finałowego sezonu serialu "Lucyfer"

Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Zobacz również:

Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Szósty sezon serialu zadebiutuje na platformie Netflix 10 września. Oznacza to, że do dnia premiery został nam już niecały miesiąc!