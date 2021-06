Ludzie czekali 24 godziny przed sklepem, aby dostać RTX 3080 Ti

Zazwyczaj takie sceny widzieliśmy z okazji premiery nowego iPhona czy innego sprzętu Apple. Cóż, producent z Cupertino zaczyna mieć poważną konkurencję na tym polu.

W dawnych latach takie sceny mieliśmy w Polsce, gdy ludzie od rana stawali w kolejce za mięsem. Obecnie podobne widzimy, gdy w sieciówkach "rzucą" takie np. lody Ekipa czy kroksy. Zdjęcia w tym tekście zostały zrobione w Los Angeles, gdzie przed sklepem Best Buy na 24 godziny przed premierą RTX 3080 Ti zaczęła gromadzić się kolejka ludzi, chcących nabyć nową kartę Nvidia.

Jedną z tych osób był Edward Arciga, który powiedział dziennikarzowi PC Mag: "Czasem trzeba się poświęcić". W jego przypadku polegało to na spędzeniu chłodnej nocy przed sklepem. Przespał ją na składanym krzesełku. Nie był sam - inni również korzystali z takich udogodnień, a co ciekawe - na poniższym zdjęciu jedna osoba ma krótkie spodenki. Czekający okrywali się kocami i rozgrzewali ciepłymi napojami. A co ich skłoniło do takiego wyczekiwania?

Przede wszystkim fakt, że przy poprzedniej premierze kart graficznych Nvidia, sieć Best Buy prowadziła sprzedaż wyłącznie online. Z kolei przy RTX 3080 Ti wariant Founders Edition trafił wyłącznie do sklepów stacjonarnych. Ma to zapobiec wykupywaniu kart przez "górników", a co za tym idzie - ich brakowi. Arciga próbował kupić kartę online przez kilka miesięcy - bez powodzenia. Pod sklep przyjechał w środę o godzinie 9:22, dokładnie na 24 godziny przed premierą RTX-ów. Był pierwszy. Ale już o 15:30 czekały wraz z nim... 64 osoby.

Niestety, czekający nie wiedzieli, że w sklepie będą dostępne dokładnie... 64 karty, a gdy ta informacja rozeszła się - zdradził to jeden z pracowników sklepu - co bardziej rzutcy wpadli na pomysł... sprzedania swojego miejsca w kolejce. Za pozycję na przedzie (w grupie mającej największe szanse na zakup) trzeba było zapłacić... 2500 dolarów, czyli ponad 9 tys. złotych. A karta miała mieć cenę 1199 dolarów. Arciga nie sprzedał swojego miejsca - karta RTX 3080 Ti jest mu potrzebna do grania Call of Duty: Warzone.

O godzinie 7 rano w czwartek kolejka liczyła ponad 200 osób. Co ciekawe - wiele z nich zdawało sobie sprawę, że nie ma szans na zakup. Po co więc stali? Ogólnie działała tu zasada: "a może jednak się uda"? Jak okazało się po otwarciu sklepu, większości jednak się nie udało.

A co ciekawe - te 64 karty nie były zapasem w jednym tylko sklepie sieci, ale całym zapasem dla Los Angeles - miasta, które liczy sobie ponad 4 mln mieszkańców. Dlatego osoby, którym udało się zakupić RTX 3080 Ti były pod sklepem nagabywane o odsprzedanie karty graficznej - propozycje sięgały ponad 2000 dolarów.

Tekst i zdjęcia; PC Mag