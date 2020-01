Lunar Sale na GOG.COM

Wszyscy świętują chiński Nowy Rok i GOG nie jest wyjątkiem. Z tej okazji ponad 1000 przecen, sięgających nawet do 90%!

GOG.com od dzisiaj, aż do 31 stycznia (do godz. 15:00 tego dnia) oferuje setki obniżonych tytułów. Zwracają uwagę takie pozycje, jak:

obniżone o 86% Deus Ex 2: Invisible War

obniżone o 70% Dying Light: The Following – Edycja Rozszerzona , S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl , a także Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku

obniżone o 75% Dragon's Dogma: Dark Arisen u Dungeon Rats

u obniżone o 66% The Surge

Z okazji Roku Szczura, w który - wg kalendarza chińskiego - wchodzimy, na platformie pojawia się kilka nowych wydań: Of Orcs and Men (-80%), Styx: Master of Shadows (-80%) i Styx: Shards of Darkness (-60%).

Oprócz tego wypatrzyć można kilka innych, dobrych produkcji: Age of Wonders: Planetfall (-33%), Disco Elysium (-20%), Darkest Dungeon (-70%)

Lunar Sale sprzyja również rozwijaniu zdolności detektywistycznych w nagradzanym RPG Disco Elysium (-20%) oraz weryfikowaniu umiejętności twórczego zarządzania w Megaquarium (-40%). Możecie także wybrać się na podbój galaktyki w Age of Wonders: Planetfall (-33%) lub przemierzać najgłębsze lochy w Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition (-60%), Darkest Dungeon (-70%), Hellblade: Senua's Sacrifice (-66%) i Blair Witch (-30%). A dodatkową, specjalną atrakcją są specjalnie przygotowane horoskopy dla graczy - podpowiadają, jakie tytuły najlepiej przydaną Ci do gustu. Sprawdź teraz!