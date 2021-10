Lupin Trzeci: Zamek Cagliostro - gdzie obejrzeć online?

Film "Lupin III: Zamek Cagliostro" to absolutny hit wśród dawnych lat. Fani zachodzą w głowę, gdzie można go zobaczyć online? Podpowiadamy.

"Lupin Trzeci: Zamek Cagliostro" wyreżyserowany przez Hayao Miyazaki to japoński pełnometrażowy film animowany z 1979 roku. Scenariusz powstał na podstawie mangi o tytule "Lupin III" stworzonej przez Kazuhiko Katō pod pseudonimem Monkey Punch. Fabuła opowiada o słynnym złodzieju Arsène Lupin III, który orientuje się, że cała zrabowana przez niego gotówka to falsyfikaty. Postanawia więc odnaleźć ich źródło, które prowadzi go do maleńkiego państwa Księstwa Cagliostro.

Lupin Trzeci: Zamek Cagliostro

reż. Hayao Miyazaki

Lupin, jego pomocnik Jigen i samurai o imieniu Goemon wyruszają do zamku hrabiego Cagliostro, aby przyjrzeć się prowadzonemu tam procederowi fałszowania pieniędzy.

Film "Lupin Trzeci: Zamek Cagliostro: Edycja specjalna" oraz inne tytuły są dostępne na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

