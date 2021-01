Lupin - wszystko co musicie wiedzieć o 2 sezonie serialu Netflixa

Serial "Lupin" cały czas utrzymuje się w netflixowej najlepszej dziesiątce, a my już nie możemy doczekać się drugiego sezonu. Wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje zebraliśmy w jednym w jednym miejscu, by analizować je na bieżąco!

Serial "Lupin" to ostatnio jeden z większych hitów na platformie Netflix. Gdyby głębiej się nad tym zastanowić to zdamy sobie sprawę, że produkcja była wręcz skazana na sukces. Co prawda, twórcy podeszli do sprawy ostrożnie, bo wydali zaledwie 5 odcinków, jednak z drugiej strony, to właśnie jedna ze składowych sukcesu serialu. Te parę odcinków to zaledwie przedsmak tego, co możemy zobaczyć. Według plotek kontynuację obejrzymy szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Pierwszy sezon

Pierwsze trzy odcinki zostały wyreżyserowane przez Louisa Letteriera, który na swoim koncie ma takie produkcje jak: "Człowiek pies", "Iluzja" oraz "Ciemny kryształ: Czas buntu". Jako ciekawostkę podamy, że w roku 2020 wygrał nagrodę Emmy w kategorii najlepszy program dla dzieci. Reżyserem kolejnych dwóch odcinków jest Marcela Said, która pracowała przy tytułach takich jak "Psy" i "Nacros: Meksyk". Dla obojga twórców dramat i kryminał to dla chleb powszedni, więc Netflix podarował tę część tworzenia filmu w dobre ręce. Serial "Lupin" obejrzało do tej pory 70 milionów widzów na całym świecie, co pozwoliło mu się przebić do netflixowej pierwszej dziesiątki. Co ważne, do tej pory żadnej francuskiej produkcji to się nie udało!

Fabuła

Fabuła pierwszego sezonu opowiada o Assanie Diopie (świetna rola Omara Sy!), którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Jego ojciec został oskarżony o przestępstwo przez co popełnia samobójstwo. Dwadzieścia pięć lat później Assane postanawia pomścić go inspirując się opowiadaniami o tytule "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie. Według przesłanek drugi sezon serialu ma być kontynuacją wydarzeń z pierwszego sezonu.

Aktorzy

W roli głównej występuje Omary Sy, aktor znany z genialnego francuskiego filmu "Nietykalni", ale nie tylko. Pracował także przy takich produkcjach jak: "Jutro będziemy szczęśliwi", "Samba", "Nieobliczalni", "Zew krwi" i "Jurassic World".

Omar Sy

zobaczymy także takich aktorów jak: Hervé Pierre ("Cudowny smak faworków", "Oficer i szpieg"), Soufiane Guerrab ("Szkolne życie", "Babcia Gandzia"), Ludivine Sagnier ("Basen", "8 kobiet"), Antoine Gouy ("Jutro będziemy szczęśliwi"), Shirine Boutella oraz Clotilde Hesme ("Angele i Tony", "Chocolat").

Data premiery

Według serwisu Bustle premiery nowych odcinków możemy spodziewać się nawet w kwietniu 2021. Dlaczego tak szybko? Dlatego, że pierwsze pięć odcinków i kolejne, które wyjdą jako sezon drugi mają być jedną spójną całością.