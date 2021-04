Lupin - wszystko co musicie wiedzieć o 2 sezonie serialu Netflixa [Aktualizacja 23.04.2021]

Serial "Lupin" cały czas utrzymuje się w netflixowej najlepszej dziesiątce, a my już nie możemy doczekać się drugiego sezonu. Wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje zebraliśmy w jednym w jednym miejscu, by analizować je na bieżąco!

Spis treści

Serial "Lupin" to ostatnio jeden z większych hitów na platformie Netflix. Gdyby głębiej się nad tym zastanowić to zdamy sobie sprawę, że produkcja była wręcz skazana na sukces. Co prawda, twórcy podeszli do sprawy ostrożnie, bo wydali zaledwie 5 odcinków, jednak z drugiej strony, to właśnie jedna ze składowych sukcesu serialu. Te parę odcinków to zaledwie przedsmak tego, co możemy zobaczyć. Według plotek kontynuację obejrzymy szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Pierwszy sezon

Pierwsze trzy odcinki zostały wyreżyserowane przez Louisa Letteriera, który na swoim koncie ma takie produkcje jak: "Człowiek pies", "Iluzja" oraz "Ciemny kryształ: Czas buntu". Jako ciekawostkę podamy, że w roku 2020 wygrał nagrodę Emmy w kategorii najlepszy program dla dzieci. Reżyserem kolejnych dwóch odcinków jest Marcela Said, która pracowała przy tytułach takich jak "Psy" i "Nacros: Meksyk". Dla obojga twórców dramat i kryminał to dla chleb powszedni, więc Netflix podarował tę część tworzenia filmu w dobre ręce. Serial "Lupin" obejrzało do tej pory 70 milionów widzów na całym świecie, co pozwoliło mu się przebić do netflixowej pierwszej dziesiątki. Co ważne, do tej pory żadnej francuskiej produkcji to się nie udało!

Fabuła

Fabuła pierwszego sezonu opowiada o Assanie Diopie (świetna rola Omara Sy!), którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Jego ojciec został oskarżony o przestępstwo przez co popełnia samobójstwo. Dwadzieścia pięć lat później Assane postanawia pomścić go inspirując się opowiadaniami o tytule "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie. Według przesłanek drugi sezon serialu ma być kontynuacją wydarzeń z pierwszego sezonu.

Aktorzy

W roli głównej występuje Omary Sy, aktor znany z genialnego francuskiego filmu "Nietykalni", ale nie tylko. Pracował także przy takich produkcjach jak: "Jutro będziemy szczęśliwi", "Samba", "Nieobliczalni", "Zew krwi" i "Jurassic World".

Omar Sy

zobaczymy także takich aktorów jak: Hervé Pierre ("Cudowny smak faworków", "Oficer i szpieg"), Soufiane Guerrab ("Szkolne życie", "Babcia Gandzia"), Ludivine Sagnier ("Basen", "8 kobiet"), Antoine Gouy ("Jutro będziemy szczęśliwi"), Shirine Boutella oraz Clotilde Hesme ("Angele i Tony", "Chocolat").

Data premiery

Według serwisu Bustle premiery nowych odcinków możemy spodziewać się nawet w kwietniu 2021. Dlaczego tak szybko? Dlatego, że pierwsze pięć odcinków i kolejne, które wyjdą jako sezon drugi mają być jedną spójną całością.

Aktualizacja 02.02.2021

To już oficjalne! Netflix na Twitterze udostępnił plakat drugiej części serialu "Lupin". Widzimy na nim głównego bohatera siedzącego na rzeźbie przedstawiającej maskę. Na dole widnieje napis "Summer 2021", co oznacza, że przesłanki były poprawne: latem tego roku będziemy mogli zapoznać się z dalszą częścią historii Assana Diopia.

Aktualizacja 11.02.2021 - Wywiad z aktorem Omar Sy

Na koncie Strong Black Lead na serwisie Twitter pojawił się dwu i poł minutowy filmik, na którym przedstawiono krótki wywiad z głównym aktorem francuskiego serialu Lupin. Jak się okazuje, "Lupin" był pierwszym serialem, w którym Omar Sy zagrał - do tej pory angażował się wyłącznie w produkcje filmowe. Podczas wywiadu dowiemy się jak to się stało, że zagrał postać Assana Diopia, jak podchodzi do pracy oraz jak jako producent artystyczny był zaangażowany w serial.

Did you know #Lupin was the first time @OmarSy has acted in a series vs. a film? We sat down with the incredible, multidimensional French actor to hear how he got #ThatPart, how he approaches the work, and how as an Artistic Producer he was involved in bringing the show to life. pic.twitter.com/rHXgdE7r1g — Strong Black Lead (@strongblacklead) February 11, 2021

Aktualizacja 5.03.2021 - Zwiastun 2 sezonu!

Na wszystkich oficjalnych kanałach platformy Netflix został udostępniony zwiastun drugiego sezonu francuskiego serialu "Lupin"! W opisie filmu znajdziemy także opis tego czego możemy się spodziewać.

Żądza zemsty na Hubercie Pellegrinim rozbiła rodzinę Assane’a. Teraz przyparty do muru Assane musi opracować nowy, bardzo ryzykowny plan. Część 2 serialu „Lupin” już wkrótce. Tylko na Netflix.

Trzeba przyznać, że teaster prezentuje się naprawdę ciekawie i po komentarzach widać, że rozgrzał fanów do czerwoności. My też nie możemy doczekać się premiery! Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Aktualizacja 23.04.2021 - Analiza popularności serialu w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku

Firma Netflix podzieliła się informacjami na temat popularności produkcji w pierwszych trzech miesiącach na ich serwisie VOD. Jak się okazuje, pierwszy sezon francuskiego dramatu "Lupin" znajduje się w ścisłej czołówce tej listy. Według danych podanych przez przedstawicieli Netflixa, aż 76 milionów użytkowników na całym świecie obejrzało co najmniej klika minut produkcji w ciągu pierwszych czterech tygodni od premiery. Pod względem popularności, serialowi "Lupin" dorównują tylko takie produkcje jak "Bridgertonowie" oraz "Wiedźmin". Dodatkowo biorąc pod uwagę liczbę wszystkich subskrybentów na serwisie, która wynosi aż 207,64 miliona subskrybentów, wynika, że aż 36,6% użytkowników oglądało francuski kryminał z Omarem Sy.

Powyższe wyniki są niesamowite, i trzeba przyznać, że nas nie dziwią. Trzymamy kciuki, żeby drugi sezon produkcji okazał się równym, lub nawet większym sukcesem.